"Борба до предела в най-мрачните моменти": Александър Везенков разкри грозната истина зад големия успех

Александър Везенков отправи емоционално послание към привържениците на Олимпиакос след като гръцкият гранд спечели титлата в Евролига. Успехът дойде след драматичен финал срещу Реал Мадрид, изигран в Атина, който донесе нова златна страница в историята на клуба. Българската звезда, който беше сред водещите фигури през целия сезон, не скри емоциите си след триумфа. Той благодари на феновете за невероятната подкрепа и подчерта, че този успех е резултат от дългогодишна работа, постоянство и силен отборен дух.

Александър Везенков разтърси Атина с думите си след драматичния триумф над Реал

"След разбитите сърца през последните няколко години, всички ние усещахме тежестта на очакванията. Натиснахме се до предела и се борихме през най-мрачните моменти, за да стигнем до тази точка.

Това никога не беше бреме, което един човек можеше да носи сам. Стояхме рамо до рамо, като отбор, като едно голямо семейство, и заедно успяхме.

На най-добрите фенове в света, няма думи, с които да ви благодарим достатъчно. Вие направихте онази нощ незабравима.

Продължаваме да се борим. Нека продължим да пишем история заедно", написа Везенков в социалните мрежи.

