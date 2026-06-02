В Слънчевата система може да е съществувала и друга гигантска планета - къде е изчезнала тя

Учени откриха, че Слънчевата система, в началото на своето съществуване, завинаги е изхвърлила пета гигантска планета. Именно този мистериозен леден гигант е спасил спътниците на Юпитер и Уран от унищожение, когато планетите са си разменили местата. Това съобщава научното издание Space.

Петатата гигантска планета, която е била изхвърлена от Слънчевата система

Учените са провели компютърни симулации на ранната слънчева система, създавайки 122 варианта на цифровите симулации. Те са променили първоначалния брой планети, техните траектории и масите на обектите в пояса на Кайпер. Изследователите обърнали особено внимание на орбитите на спътниците на Юпитер и Уран, които са останали почти непроменени в продължение на милиарди години.

Учени: Планета извън нашата Слънчева система расте с изумителна скорост

Математическите изчисления показват, че преди приблизително 3-4 милиарда години големите планети са били много по-близо една до друга и до Слънцето, след което са започнали да мигрират към сегашните си позиции. В условията на такова хаотично „космическо блъскане“ вероятността за едновременно оцеляване на спътниковите системи на Юпитер и Уран без външен фактор е била едва 1%.

Стабилното състояние на Слънчевата система, в което тя съществува днес, е било възможно само ако е имало допълнителен леден гигант. Според компютърни реконструкции, през първите милиарди години от съществуването си Юпитер се е приближил твърде много до тази „допълнителна“ планета. Мощен гравитационен тласък между е дал втора космическа скорост, буквално изхвърляйки обекта от Слънчевата система в тъмнината на междузвездното пространство.

Самото изхвърляне на планетата не е защитило директно луните, но докато е била в системата, е предпазило Уран от опасни срещи с други планети-гиганти. Въпреки че луните са оцелели, хаосът е оставил своя отпечатък: Юпитер временно е загубил контрол над орбитите на своите луни и огромен обект се е разбил в Уран, буквално отблъсквайки планетата настрани.

Прочетете също: Учени: Това е най-опасното място в Слънчевата система

Междувременно учени установиха, че планета извън нашата Слънчева система расте с изумителна скорост. Те съобщават, че тази свободно плаваща планета в момента абсорбира газ и прах от небесните тела около нея със скорост от шест милиарда тона в секунда. Този темп на растеж е най-високият, регистриран някога за която и да е планета, съобщава The ​​Independent, позовавайки се на наблюдения, публикувани в The Astrophysical Journal Letters.

„Хората може да мислят за планетите като за тихи и стабилни светове, но с това откритие виждаме, че обекти с планетарна маса, носещи се свободно в космоса, могат да разкрият много интересни неща“, казва Виктор Алмендрос-Абад, водещ автор на неотдавнашното проучване.

Този обект, официално наречен Cha 1107-7626, има маса 5-10 пъти по-голяма от тази на Юпитер и се намира на приблизително 630 светлинни години разстояние в съзвездието Хамелеон. Изследователите са открили, че скоростта на акреция (процесът, чрез който планетата се храни с околния материал) е нестабилна. До август 2025 г. растежът на планетата е приблизително осем пъти по-бърз, отколкото през предходните месеци.

„Това е най-силният епизод на акреция, регистриран някога за обект с планетарна маса“, подчертава Алмендрос-Абад.

Друг автор на изследването, Амелия Байо, добавя, че идеята за поведението на един планетарен обект като звезда, отключва размисли относно световете извън нашия собствен свят по време на неговото зараждане.

Също така наскоро учените съобщиха, че Земята е получила уникален лазерен сигнал от космоса. Космическият кораб „Психа“ е предал серия от лазерни съобщения до нашата планета от разстояние над 350 милиона километра. Тази технология проправя пътя за ново поколение комуникации в дълбокия космос.

Прочетете също: Раждат се нови светове: Две планети се оформят около млада звезда (ВИДЕО)