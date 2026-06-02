Задигнати пари и бижута: Три битови кражби разкриха в Софийско

Три битови кражби на пари, бижута и мобилен телефон бяха разкрити в Софийско за денонощие. Сигнал за извършена кражба от къща в с. Искрец е постъпил вчера по обед в РУ-Своге. Това съобщават от ОДМВР-София. Съобщено било, че от владението на собственичката са отнети голяма сума пари и различни бижута от бял метал. Дежурна оперативна група извършила оглед на местопроизшествието и криминалистите предприели бързи действия по разкриване на престъпното деяние. Броени часове по-късно извършителката на кражбата била установена. 66-годишната жена от същото село направила пълни самопризнания и предала част от инкриминираните вещи и пари. По случая е образувано досъдебно производство.

250 евро и мобилен телефон

Работата по втория случай започнала на 28 май. Жителка на с. Габра съобщила в полицията, че от дома й е била отнета сумата от 250 евро.

В хода на проведените оперативно-издирвателни действия служителите на РУ-Елин Пелин разкрили, че престъпното посегателство е дело на 34-годишна жена от селото, която признала за стореното.

Материалите по случая са докладвани в прокуратурата с оглед прилагане разпоредбите на чл. 218Б от НК.

Извършител на кражба е разкрит и от самоковските полицаи. След постъпила жалба от жителка на Самоков, че от бензиностанция в града й е бил отнет мобилният телефон, служителите на реда бързо влезли в дирите на извършителя и отнетия апарат.

29-годишният криминално проявен самоковец е задържан за срок до 24 часа. Материалите по случая са докладвани в прокуратурата с оглед прилагане разпоредбите на чл. 218Б от НК.

