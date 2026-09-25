Защо най-близките до Земята екзопланети най-вероятно са необитаеми?

Търсенето на извънземен живот е една от най-завладяващите мистерии на астробиологията. Наскоро екип от изследователи от Университета на Северна Аризона и Университета в Бристъл представи нов подход за оценка на възможността за живот на екзопланети.

Нов подход за оценка на възможността за живот на екзопланетите до Земята

Най-близките до Земята екзопланети, въпреки по-голямата си възраст, вероятно са в микробен стадий на еволюция поради липса на светлина за развитието на сложни форми на живот. На планетата TRAPPIST-1e, която е с милиарди години по-стара от Земята, количеството фиксиран въглерод е само 21% от това на Земята.

В статия, публикувана в Международния журнал по астробиология, учените предлагат оригинален начин за определяне на нивото на биологична еволюция на други планети. Те предполагат, че скоростта на фотосинтеза може да бъде ключов фактор, определящ развитието на живота.

Изследователите анализираха 29 екзопланети, считани преди това за потенциално обитаеми. Те обърнаха особено внимание на количеството въглерод, което фотосинтезиращите организми на тези планети могат да усвоят.

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Както се оказва, много от тези планети, въпреки че са по-стари от Земята, може да са на значително по-ранен етап от еволюцията. Например, екзопланетата TRAPPIST-1e, разположена на 40 светлинни години , показва само 21% от количеството фиксиран въглерод, открито на Земята. Това предполага, че въпреки възрастта си, вероятно е само в микробен стадий на развитие на живота.

Учените също така обръщат внимание на условията на екзопланетите. Много от тях обикалят около червени джуджета – звезди, които са по-хладни и по-слаби от нашето Слънце. Това означава, че получават по-малко светлина за фотосинтеза. Освен това, някои от тях може да са постоянно обърнати към звездата с едната страна, което допълнително ограничава възможностите за развитие на живот.

Проучването показва, че възрастта на една планета невинаги е определящ фактор за развитието на сложен живот. По-важни са условията, които позволяват на фотосинтезата да функционира ефективно. Въпреки че някои екзопланети може да имат по-древна еволюционна история, това не гарантира наличието на високоразвит живот.

Междувременно стана ясно, че за пръв път астрономи успяха да засекат радиосигнал, свързан с планета извън Слънчевата система. Това стана повод за спекулации, че сигналът може да е изпратен от извънземен разум.

На разстояние от около 63 светлинни години от нас се намира звездата Бета Живописец, която е по-голяма и по-гореща от Слънцето. Около нея обикалят три планети: Бета Живописец b, Бета Живописец c и Бета Живописец d. Използвайки радиотелескопа MeerKAT в Южна Африка, астрономите за първи път получиха радиосигнал, идващ от планета, а не от звезда, пише ScienceAlert.

Според проучване, публикувано на сървъра за препринти arXiv, учените за първи път са получили радиосигнал, свързан с планета, а не със звезда. И тази планета е Бета Живописец b.