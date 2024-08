Така се печелят четири олимпийски титли: Кевин Дюрант тренира и в дискотека (ВИДЕО)

Живата легенда на САЩ Кевин Дюрант пренаписа историята и се превърна в първия американски баскетболист с четири златни медала от oлимпийски игри. След триумфа в Париж 2024 звездата блесна в социалните мрежи със забавен клип от нощен клуб.

Дюрант купонясваше в дискотека, но видеото с негово участие стана хит поради друга любопитна причина. Докато се забавлява и демонстрира танцови умения, 35-годишният спортист си спретна импровизирана тренировка. Кевин Дюрант "подобряваше" уменията си за стрелба с въображаема топка.

Той помогна на Щатите да триумфират на Игрите в Париж 2024 и по този начин добави още едно злато към останалите си три - от Лондон 2012, Рио 2016 и Токио 2020. 35-годишното крило заяви, че при възможност винаги ще играе за страната си, и намекна, че може да преследва пета поредна титла на Игрите в Лос Анджелис през 2028-а.

Kevin Durant working on his jumpshot in the club 😅



(via 2swiftttt/TT)pic.twitter.com/7bUtbwqBvh