Везенков стана най-резултатен в последните секунди при драматичен успех на Олимпиакос

Най-добрият баскетболист на България Александър Везенков и неговият Олимпиакос постигнаха труден успех над Макаби Тел Авив с 94:91 (29:24, 13:29, 28:10, 24:28) като гости в сръбската столица Белград в двубой от десетия кръг на Евролигата. Родният национал бе най-резултатен в срещата с 21 точки, 4 борби и 2 асистенции за 29 минути на терена.

Победата беше пета поредна в турнира и общо седма за гранда от Пирея, докато израелският тим допусна трета поредна и общо седма загуба. Иначе "червено-белите" започнаха по-добре сблъсъка и поведоха от самото начало. В края на първата четвърт резултатът бе 29:24 в полза на Олимпиакос.

ОЩЕ: Везенков блести за Олимпиакос при знаменит обрат в Евролигата

В средата на втората част обаче 13 безответни точки позволиха на Макаби да осъществи обрат - 43:38. До почивката израелците задържаха аванса - 53:42. След паузата Везенков и компания вдигнаха оборотите. Те осъществиха серия от 22:8 и излязоха напред в резултата при 64:61, фиксирани с кош на българската звезда.

Another block by Gabriel! ❌ @WenyenGabriel has that rim protector hunch! #MotorolaMagicMoments | @Moto pic.twitter.com/jUwwzqGJA8

До края на третата четвърт гръцкият отбор дръпна със 70:63. Последва напрегната последна част, в която Везенков първо вкара два наказателни удара за 92:88 при оставащи 16 секунди, а малко по-късно отново бе точен на два пъти от наказателната линия за финалното 94:91 в полза на Олимпиакос 9 секунди преди края.

Така родният национал записа 21 точки и изпревари Джейлън Хорд от състава на Тел Авив, който вкара 20. Французинът Еван Фурние допринесе за успеха на гранда от Пирея с 20 точки, 4 борби и 2 асистенции. В следващите си мачове от Евролигата "червено-белите" приемат испанския Баскония на 21 ноември и ще гостуват на сръбския Партизан на 28 ноември. Следващата среща за Олимпиакос от гръцкия шампионат е на 17 ноември срещу ПАОК в Солун.

ОЩЕ: Везенков и Олимпиакос громят с 40 точки в Гърция

Fifth W in a row for @Olympiacos_BC after an absolute thriller of a game! ✅#EveryGameMatters pic.twitter.com/LrpppFhVB5