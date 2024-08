Заради залози: Български баскетболист изгоря за 5 години

Пореден сериозен скандал разтърси българския баскетбол, след като роден състезател изгоря за 5 години заради залози на мачове. Става въпрос за Михаил Комбаков, който днес научи санкцията, която му наложи Международната баскетболна федерация (FIBA).

Причината за санкцията на Комбаков е залагане на баскетболни състезания, възпрепятстване на разследването, както и нарушаване на задължението за докладване. Поради тази причина той е санкциониран да не може да изпълнява функциите си за срок от 5 години, както и да участва във всички дейности на FIBA или свързани с нея такива.

In his 3rd season as a pro baller, Mihail Kombakov recorded his career high - 21PTS, 5REB and 1AST. Stara Zagora born and raised in the academy of BC Beroe, Mihail had a pivot role in todays game against @RilskiSportist. 185cm tall PG had 16PTS just in the 3Q.#MDBasketball pic.twitter.com/T2FWd8aZLk