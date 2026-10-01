Най-важните новини за деня: 1 октомври 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 1 октомври 2026 г.

ЛЕЖАЛ ГОДИНИ В ЗАТВОРА, ОБИРАЛ ТРЕЗОРИ И ОЩЕ: ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРЕДПОЛАГАЕМИЯ УБИЕЦ НА ИЛИЯН ФИЛИПОВ

МВР задържа заподозрян за убийството на Илиян Филипов, напомни bTV. Има данни, че мъжът е физическият извършител. Арестуван е в центъра на София. Задържаният предполагаем убиец на Филипов е 51-годишният Славчо Мегеров, съобщи "24 часа". Допреди месеци е бил служител в една от фирмите на Илиян Филипов - но физическото описание на Мегеров не съвпада с първоначалните неофициални данни за "висок и слаб мъж" - ОЩЕ: Това ли е убиецът на Илиян Филипов?

В МВР СА СИГУРНИ, ЧЕ СА ХВАНАЛИ УБИЕЦА НА ИЛИЯН ФИЛИПОВ

"За нас няма съмнение, че сме задържали физическия извършител на убийството на Илиян Филипов." Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по време на изслушване в парламента, посветено на убийството в Пловдив на собственика на транспортната компания ПИМК и футболен клуб Ботев Пловдив.

ЗАДЪРЖАНИЯТ ЗА ПОКУШЕНИЕТО НАД ФИЛИПОВ ИМАЛ ПРОВАЛЕН ОПИТ ЗА ПОРЪЧКОВО УБИЙСТВО: ДИМИТЪР СТОЯНОВ С РАЗКРИТИЯ

На първо място, нека да отбележим, че говорим с презумпция за невиновност. Славчо Мегеров е добре познат на МВР. Има достатъчно много данни, че той системно се занимава с кражби и грабежи в предходен период и има данни, че има отношение към поръчково убийство. Това определено е факт, с който аз съм запознат. Преди около петнайсетина години има твърдение, че е поел поръчка за физическо лице, която поръчка обаче не е била реализирана, защото са били събрани данни, достатъчно данни, че има такава поръчка и явно е изтекло към него. Това разкри журналистът от BIRD Димитър Стоянов в ефира на Нова телевизия относно задържания снощи предполагаем физически убиец на Илиян Филипов.

ИМОТ В ПОЛИТЕ НА ВИТОША И МНОГОМИЛИОНЕН КРЕДИТ: ИСТОРИЯТА НА ФИРМАТА, В КОЯТО ЗАДЪРЖАНИЯТ МЕГЕРОВ И УБИТИЯТ ФИЛИПОВ СА БИЛИ СЪДРУЖНИЦИ

Славчо Мегеров, който на 30 септември беше задържан в София за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, е бивш съдружник на простреляния в Пловдив финансов благодетел на футболния "Ботев". Двамата са действали заедно в бизнеса във фирмата "Ви Ем Резиденс" ООД. През 2023 г. тя придобива апетитен имот в полите на Витоша за 3,1 милиона лева (1,625 млн. евро). Две години по-късно Мегеров излиза от компанията. През май месец тази година фирмата получава банков кредит от 23 милиона лева (около 11,7 млн. евро), за да строи комплекс.

АНДРЕЙ ЯНКУЛОВ ЗА УБИЙСТВОТО НА ИЛИЯН ФИЛИПОВ: НЕ СЕ ВРЪЩАТ МУТРЕНСКИТЕ ВРЕМЕНА, ПРЕСТЪПНОСТТА СЕГА Е ДРУГА (ВИДЕО)

Не се връщат мутренските времена, престъпността сега е различна. Това каза в предаването Студио Actualno служебният министър на правосъдието в правителството на Андрей Гюров Андрей Янкулов, който е номиниран от неправителствени организации и “Демократична България“ за член на прокурорската колегия във ВСС. По повод убийството в Пловдив на бизнесмена Илиян Филипов той коментира казаното от опозицията, че се завръщат времената на мутрите от 90-те години на миналия век: “Връщат се мутренските времена, правят се едни паралели с 90-те години, обективно погледнато, структурата в момента, начина, по който изглежда престъпността в България, няма нищо общо с това, което е през 90-те години. Значи просто престъпността се трансформира. Още: "Смущаващо предизвестени": Слави Ангелов за убийството на Филипов и възможното участие на Мегеров

ИМА ЛИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗЪБ И ЗАЩО СЕ СТИГНА ДО УБИЙСТВОТО НА ИЛИЯН ФИЛИПОВ: НЕГОВИ ПАРТНЬОРИ С КОМЕНТАР И РАЗКАЗ НА СПОМЕНИТЕ

"Илиян Филипов работеше по близо 20 часа и това не се постига заради това, че някой ти е сложил чадър, а с много работа. Той знаеше номерата на всеки един камион и кой шофьор го кара. Филипов беше надежден партньор и стоки за милиони долари могат да стигнат докъдето и както трябва. Тази империя на неговата фирма (PIMK - бел. ред.), както я наричат някои, той и партньорът му Пенко Несторов я изградиха, защото Филипов беше визионер и виждаше нещата в транспортния бизнес с години напред". Това заяви пред bTV председателя на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев. Изрично пред БНТ той посочи, че Филипов имал голяма рола в това пакет "Мобилност" да не бъде приет в първоначалния си вариант в ЕС - защото подтикнал превозвачите да се организират в обща позиция и да я защитават - Още: Лежал години в затвора, обирал трезори и още: Подробности за предполагаемия убиец на Илиян Филипов

ЩЕ НИ РОВЯТ ЛИ В ХЛАДИЛНИЦИТЕ ЗАРАДИ РАКИЯТА? ГЪЛЪБ ДОНЕВ РАЗЯСНИ ЗА СПОРНИЯ ТЕКСТ И ГЛОБИТЕ

Ще преработим текста за производството и съхранението на домашната ракия, за да не създава двусмислено тълкуване и да не се внушава и да се позволява на различни експерти и политици да тълкуват превратно този текст. Единственото желание, което сме имали при разписването на текста, е било да се забрани продажбата на такава ракия, произведена по незнайно каква технология и с незнайно какви качества, на други хора, в заведения, в ресторанти, в къщи за гости. Това обясни министърът на финансите Гълъб Донев в ефира на Нова телевизия.

"ИЗПУСНА СИ НЕРВИТЕ, НО СЕ ГРИЖИ ЗА МЕН": 101-ГОДИШНИЯТ МЪЖ ЗАЩИТИ ВНУКА СИ СЛЕД СКАНДАЛНО ВИДЕО

"Аз съм добре. Храня се. Сам се обслужвам. Не знам какво толкова се е случило, че трябва така да се разследва". Това каза 101-годишният инж. геодезист Белчо Бояджиев пред журналиста Мира Добрева, която отиде в дома на възрастния мъж, след като видео, на което внукът му му крещи и го заплашва, обиколи социалните мрежи и предизвика вълна от възмущение. Стана ясно и че младият мъж е Боян Бояджиев, който е съдия в Софийски районен съд.

"УКРАЙНА СПРЯ РУСИЯ НА ФРОНТА, НО ...". "НЕ ВЯРВАМ ДА ИМА ЯДРЕНА ВОЙНА": РАДЕВ В ДЕЙСТВИЕ С РАЗЯСНЕНИЯ. РЮТЕ: ПУТИН НЕ ГО ВЗЕМАМ НАСЕРИОЗНО (ОБЗОР - ВИДЕО)

Абсолютно показателни думи и то такива, каквито заслужават огромно внимание – това беше чуто да излиза от устата на българския премиер Румен Радев по време на подкаста The Europe Conversation на Euronews. Радев не беше единственият гост на поредното издание, но неговото участие и по-точно изреченото след 2:53:00 часа от записа (целия запис вижте по-долу в текста) е много любопитно.

"ТОВА Е ПРОСТО НЕЛЕПО": ПУТИН ОТХВЪРЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ВЗАИМНО СПИРАНЕ НА УДАРИТЕ (ВИДЕО)

Руският президент Владимир Путин нарече получените предложения от Украйна за взаимно прекратяване на ударите абсурдни. Това се случи по време на пленарната сесия на 23-тото годишно събрание на Международния дискусионен клуб „Валдай“. Темата на форума е „Отговорност за бъдещето: Граници на възможностите или възможности без граници“.

СЕНЧЕСТАТА ВОЙНА НА ПУТИН ПРОБВА ТЪРПЕНИЕТО НА НАТО

Затънал във войната си срещу Украйна, руският диктатор Владимир Путин се опитва да сплаши европейските държави. След рязкото съкращаване на помощта за Киев от президента Доналд Тръмп именно те са основните военни, икономически и дипломатически поддръжници на украинците.

ПУТИН ПОВТАРЯ ГРЕШКАТА, КОЯТО ДОВЕДЕ ДО РАЗПАДАНЕТО НА СССР: THE TELEGRAPH

Информацията, че Кремъл увеличава с колосална сума военния си бюджет само потвърждават опасенията за крайната цел на Владимир Путин: провокиране на по-широк конфликт с НАТО. Русия увеличава разходите за война през 2027 г. до рекордни нива. Въпреки многобройните си провали по време на войната в Украйна, руският лидер не е загубил желание да провокира по-голяма война в Европа, пише редакторът по отбрана и външни работи Кон Кофлин в статия за The Telegraph.

ГЕРОИТЕ, КОИТО ОСУЕТИХА ОПИТА НА ПИЛОТ ДА РАЗБИЕ САМОЛЕТА НА "ФЛАЙДУБАЙ"

Израелският президент Ицхак Херцог ще награди четирима израелски пътници, които вчера предотвратиха катастрофа на Boeing 737 MAX 8 на FlyDubai с едно от най-високите граждански отличия в страната, стана известно днес. "Възнамерявам да представя вашия героичен подвиг пред консултативния комитет, отговарящ за Президентската награда за граждански героизъм, и да препоръчам тя да ви бъде присъдена", каза в нарочно изявление Херцог. Наградата е учредена след безпрецедентните атаки на "Хамас" на израелска територия на 7 октомври 2023 г.

НИКОЛА ЦОЛОВ СРЕЩУ ПАРИТЕ, ФИА И СИЛНО ЛОБИ ОТ БРАЗИЛИЯ - ДОРИ И С ТИТЛА МОЖЕ ДА "УВИСНЕ" ЗА ФОРМУЛА 1

Никола Цолов продължава битката за титлата във Формула 2, но дори евентуален триумф в шампионата не му гарантира място във Формула 1. За особената ситуация около българския пилот, вариантите пред него за 2027 година и конкуренцията в академията на Ред Бул говори създателят на съдържание за Формула 1 и Формула 2 Таня Пенева, по-позната в социалните мрежи като Таня Off Track. Тя гостува в "Студио Спорт" на Actualno.com и SportLive.bg.