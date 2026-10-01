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Политическа фигура се намеси в скандала между Кристиано Роналдо и португалския селекционер

01 октомври 2026, 21:38 часа 582 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Политическа фигура се намеси в скандала между Кристиано Роналдо и португалския селекционер

Казусът с Кристиано Роналдо достигна до най-високите етажи на политическата власт в родината му. Шокиращото напускане на легендарния нападател от националния отбор на Португалия в сряда продължава да доминира в заглавията на световните медии. Напрежението витае в лагера на "мореплавателите" след неговото внезапно оттегляне, а всичко това се случва в навечерието на третия мач на тима в Лигата на нациите на УЕФА срещу Дания.

Премиерът на Португалия разговарял с Роналдо и иска среща с португалския селекционер

Кризата започна, когато Роналдо остана на резервната скамейка през цялия мач срещу Норвегия, който португалците спечелиха с 2:1. Резултатът не успя да успокои 41-годишния нападател, който не остана доволен от ролята си на пейката. След мача с Норвегия Роналдо отказа да тренира. Той проведе среща с новия селекционер Жорже Жезус и изглеждаше, че двамата са се помирили. След това треньорът се яви на пресконференцията си преди мача с Дания и настоя, че никой играч няма да промени неговите идеи и 5-кратният носител на "Златната топка" ще играе, ако се наложи. Това беше достатъчно, за да накара Кристиано да си събере багажа, да напусне лагера и да отпътува за Мадрид.

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Кристиано Роналдо

Португалският вестник "Record" съобщи в четвъртък следобед, че скандалът е стигнал до най-високите етажи на политическата йерархия в страната. Според информацията португалският министър-председател Луиш Монтенегро се е свързал с президента на Португалската футболна федерация Педро Проенса, за да уреди среща с Жорже Жезус след напускането на Роналдо. Монтенегро иска да разговаря с опитния треньор относно казуса, като се има предвид добрите отношения, които поддържат двамата. Местният канал "SIC" пък съобщи, че премиерът е говорил лично със самия Роналдо.

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Кристиано Роналдо Португалия отбор
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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