„Никъде не е казано, че Левски и Лудогорец не могат да губят мачове, „сините“ имат шансове за титлата“

Бившият треньор на Левски Емил Велев коментира битката за титлата в Първа лига през този сезон. Опитният специалист говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като сподели, че никъде не е казано, че „сините“ и Лудогорец не могат да губят своите мачове. Той допълни, че столичани имат своите шансове за детронирането на „орлите“, но трябва да бъдат пределно концентрирани във всеки двубой до края на кампанията.

Емил Велев също така разкритикува треньора на Левски Хулио Веласкес за някои от решенията му по време на двубоя с Локомотив Пловдив, който „сините“ загубиха. Според Кокала, както всички наричат родния наставник, испанецът е взел непонятни решения, които са станали причина за поражението. Въпреки това Веласкес се е поправил в мача срещу Ботев Пловдив, който Левски спечели с минималното 1:0.

„Левски си остава най-големият съперник за всички отбори“

„Срещу Локомотив Пловдив имаше такива решения, които бяха непонятни и станаха причина за загубата. От друга страна обаче никой не е застрахован, още повече срещу силен и компактен отбор, какъвто е Локомотив. Никъде не е казано, че Левски и Лудогорец не могат да губят мачове. Това е част от играта и Левски има своите шансове за спечелване на титлата“.

„На почивката срещу Ботев Пловдив Веласкес направи промени, които се оказаха много добри. Играта се промени коренно и победата дойде съвсем резонно. Смените дадоха резултат. Аз като треньор на Локомотив Пловдив имам няколко победи срещу Левски. Повярвайте ми, тогава цял Пловдив избухва и се радва. Левски си остава най-големият съперник за всички отбори. Донякъде това важи и за ЦСКА, но не и за Лудогорец“, заяви Емил Велев.

Наскоро изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров също изрази мнение, че тимът на Веласкес може да детронира Лудогорец.