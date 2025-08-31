Войната в Украйна:

40 000 на Националния стадион "Васил Левски"! БФС разпродаде билетите за България - Испания

31 август 2025, 12:08 часа 397 прочитания 0 коментара
Всички билети за мача България - Испания са продадени и Националният стадион "Васил Левски" ще бъде изпълнен до краен предел! Това съобщиха от Българския футболен съюз в официалните си профили. Както е известно, националният ни отбор по футбол ще приеме европейския шампион в мач от световните квалификации за Мондиал 2026. Срещата ще се изиграе в четвъртък, 4 септември, в София от 21:45 часа.

Днес от БФС официално обявиха, че билетите за срещата са разпродадени. Това означава, че по трибуните на Националния стадион "Васил Левски" отново ще има 40 хиляди. Ето какво написаха от футболната централа: "40 000 ПО ТРИБУНИТЕ! Всички билети за мача България - Испания на 4 септември бяха изкупени! Националният стадион "Васил Левски" ще бъде изпълнен до краен предел! А в мига, в който прозвучи българският химн, ще настъпи моментът и за специално подготвената хореография! ЗАЕДНО ЗА БЪЛГАРИЯ"

Легенди на националния отбор на България също ще присъстват на стадиона. Те използваха и дните преди срещата, за да отправят призив към родната публика да подкрепи "лъвовете". Най-успешният български футболист Христо Стоичков отправи силно послание към феновете. Той призова публиката да подкрепи националите ни в двубоя и да не подхожда с пренебрежение към възможностите им. Камата е категоричен, че всеки един трябва да е на стадиона не заради звездния състав на Испания, а заради България.

