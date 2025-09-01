Войната в Украйна:

Спрягаха го за последния, премина в 22-рия: Голям български талант, който не е национал, си намери отбор

Един от най-талантливите български футболисти - Филип Кръстев, ще играе за втородивизионния английски Оксфорд Юнайтед през следващия сезон. Креативният полузащитник бе спряган за преминаване в последния в Чемпиъншип Шефилд Юнайтед, но се присъедини под наем от Ломел в 22-рия, който също се намира в криза. "Жълтите" имат само точка от първите четири кръга. През миналия сезон Фуфу бе част от нидерландския Цволе, където отново бе преотстъпен.

Той вкара шест гола и направи шест асистенции в 31 мача през миналия сезон и спечели наградата за "Играч на месеца" в Ередивизи през януари, след като реализира две попадения в мача с ПСВ Айндховен. В кариерата си Кръстев е играл още за столичните Славия и Левски, американския ФК Лос Анджелис, френския Троа и нидерландския Камбуур.

"Няма по-добро място да играеш футбол от Англия. Много съм щастлив, че успях да осъществя този трансфер. Ще дам всичко от себе си за клуба, за да помогна да се движим напред. Искам да предизвикам себе си до границите на собствените си възможности, а с това и целия отбор. Искам да постигна големи неща с Оксфорд и да спечелим всеки възможен мач. Не искам да поставям граници на това, което можем да постигнем. Моята работа е да бележа и да създавам шансове. Аз съм силен характер. Благодарен съм, че играя футбол и нека видим какво можем да постигнем до края на сезона", каза Кръстев пред официалния сайт на Оксфорд Юнайтед. Той не попадна в групата на националния отбор на България за световните квалификации с Испания и Грузия тази седмица.

