Селекцията на "Герена" не е приключила: Левски си хареса звезда от Първа лига, следена и от ЦСКА

Селекцията на "Герена" не е приключила. До момента в Левски бяха привлечени шест нови попълнения в лицето на Радослав Кирилов, Рилдо, Мазир Сула, Никола Серафимов, Мартин Луков и Акрам Бурас. Наскоро наставникът на "сините" Хулио Веласкес намекна, че очаква още нови играчи на няколко поста, но спомена повече по въпроса. Сега става ясно, че Левски след ситуацията с един от футболистите на друг роден клуб от Първа лига.

Левски следи халф на Берое

Става въпрос за халфа на Берое - Хуанка Пинеда. Националът на Доминиканската република е все по-близо до изхода на Стара Загора. У нас сериозно се говори, че той вече е изиграл последния си мач със зелената фланелка при равенството с Арда в неделя. В следващите дни се очаква да стане ясно бъдещето на първият играч ор Доминиканската република, който бележи в България. "Мач Телеграф" съобщава, че Левски е най-близо до привличането му.

ОЩЕ: Официално: Дългоочакваният трансфер на Левски е факт!

ЦСКА също проявява интерес

В информацията се сочи още, че интерес към Пинеда има и от страна на ЦСКА, но засега "армейците" не са предприели конкретни действия за евентуален трансфер. Освен това клубът вече пазарува от Стара Загора, където остави 1,5 милиона евро за покупката на Леандро Годой. Въпреки големите приходи от сделката с ЦСКА, собственикът на Берое Ернан Банато държи да продаде и Пинеда, за да осигури още по-добре бюджета на заралии до края на сезона.

ОЩЕ: Разкриха колко точно ще плати Левски за новото си попълнение и каква е ролята на Билал Бари