Филип Кръстев увеличава "българската" колония в изпаднал в криза тим от Англия?

Българският полузащитник Филип Кръстев е спряган за евентуален трансфер в английския втородивизионен Шефийлд Юнайтед. Новината съобщава EFL analysis, цитиран от БТА. Креативният халф е сред вариантите да замени Гус Хамер при евентуална продажба на 28-годишния нидерландец. При положително стечение на обстоятелствата Фуфу може да увеличи "българската" колония в тима, където са младият Михаил Полендаков и бившите играчи на Ботев Пловдив Ехидже Укаки и Самуел Нвачукву.

Шефийлд Юнайтед следи Фуфу

Хамер иска да напусне състава на "Остриетата", а сериозен интерес към него проявява грандът от родината му ПСВ Айндховен. При евентуална сделка от Шефийлд са готови да реагират веднага и разглеждат няколко възможности, сред които и Кръстев, който е собственост на белгийския Ломел, но в последните 18 месеца игра под наем в нидерландския Цволе, за който записа 8 гола и 7 асистенции в 46 мача.

Окачените бутонки

"Шефийлд следи български играчи и именно там може да намери перфектния заместник на Хамер. Става въпрос за Филип Кръстев. 23-годишният футболист е качествен дрибльор, има добра визия за играта, като работи здраво и в дефанзивен план. Той е от типа футболисти, които се харесват на "Остриетата". Кръстев има и необходимата квалификация с 24 мача за националния отбор. Най-хубавото е, че той няма да струва чак толкова много. Може да бъде привлечен от втородивизионния Ломел за сума между 3 и 5 милиона паунда", пише EFL analysis.

