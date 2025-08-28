Войната в Украйна:

"Род, родина и татковина": Христо Стоичков със силно послание към феновете преди България - Испания

Дългоочакваният сблъсък на България с европейския шампион Испания наближава. Както е известно, националният ни отбор ще приеме "Ла Фурия" в мач от квалификациите за Световното първенство по футбол през 2026 година. Срещата ще се изиграе на Националния стадион "Васил Левски" в София на 4 септември. Дни преди двубоя най-успешният роден футболист Христо Стоичков говори по темата в подкаста на Българския футболен съюз.

Камата призова българската публика да подкрепи "лъвовете" в двубоя и да не подхожда с пренебрежение към възможностите им. Стоичков е категоричен, че всеки един трябва да е на стадиона не заради Испания, а заради родните момчета.

"Мисля, че хората, които ще дойдат на Васил Левски, дали ще са 30 или 40 хиляди, е един плюс. Нека тези хора да се разграничат от това: "Ама ние идваме да гледаме Испания." Не, ти идваш да гледаш твоите деца, твоя национален отбор. Това, че после на терена ще излязат 11,12, 13 или 15 испанци, е най-малкият проблем. Нека бъдем на стадиона да подкрепим тези деца. Подкрепи тези момчета, които ще излезнат и ще дадат всичко от себе си. Род, родина и татковина – това е!", заяви Стоичков.

Преди дни друга легенда на българския футбол коментира въпроса с високите цени за мача. Красимир Балъков даде съвет на феновете, които се пестят от това да присъстват на стадиона.

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
