Александър Димитров обеща големи промени в националния отбор и посочи основната си цел

Александър Димитров е новият селекционер на българският национален отбор по футбол. Неговото име бе обявено официално вчера от президента на БФС Георги Иванов - Гонзо, а днес той бе официално представен пред медиите. Както е известно, Димитров поема мъжкия отбор от Илиан Илиев, който напусна поста след двете загуби с по 0:3 от европейския шампион Испания и Грузия на старта на световните квалификации за Мондиал 2026.

Димитров предупреди за големи промени в националния отбор

В първите си думи като национален селекционер Александър Димитров обяви основната си цел и заяви, че предстоят големи промени при "лъвовете". Една от тях е затягането на дисциплината в редиците на тима. А друга включва завръщането на Петко Христов в отбора. Както е известно, защитникът на Специя бе в конфликт с бившия селекционер Илиан Илиев и отказваше да представя страната.

"Аз съм треньор, който държи на дисциплината и правилата", заяви Димитров. "Когато някой наруши правилата, няма да има проблем с мен, а ще има проблем с правилниците. Основната цел е да създадем един много добър колектив, една добра атмосфера. Това настроение да го прехвърлим от младежите в първия отбор. Футболистите трябва да са удовлетворени от това, което са направили. Знаем нивото на групата, знаем нивото на противниците. Европейски шампион, четвъртфиналист, осминафиналист... но ние вярваме на тези момчета."

"Никой не е вечен, както и ние няма да сме вечни тук. Важното е какво ще оставим след нас. Искам да променим отношението към самите състезатели и към самия мъжки отбор. Не ме притеснява срока на договора, нито ме притеснява колко треньора са били сменени", заяви още Димитров.

