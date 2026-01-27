Оставката на Румен Радев:

Ас на ЦСКА е ентусиазиран за втория полусезон: „Нямам търпение!“

27 януари 2026, 11:12 часа 280 прочитания 0 коментара

След като ЦСКА се завърна от лагера си в Турция, Бруно Жордао изрази задоволството си от подготовката в Анталия и показа голям ентусиазъм за втория полусезон. Португалският халф е един от водещите футболисти на „червените“, като записа 15 мача през сезона, в които вкара три гола и даде една асистенция. Той се присъедини към „армейците“ през лятото на 2025 г. от полския Радомяк срещу 500 000 евро.

Бруно Жордао: „Очаквам с нетърпение втората част от сезона“

Ето какво написа Бруно Жордао в социалните мрежи: „Лагерът на Анталия приключи, добра работа, добри чувства! Сега е време да се върнем в София и да продължим да натискаме!! Очаквам с нетърпение втората част от сезона и да се видим отново на стадиона!!“ Преди да се присъедини към ЦСКА, 27-годишният халф е играл за португалския Брага, италианския Лацио и английския Уулвърхямптън.

Още: Интер плати 2,5 милиона евро за сина на шампион на България с ЦСКА

Бруно Жордао

Бруно Жордао е бил титуляр във всичките си мачове за ЦСКА

Откакто е в ЦСКА, Бруно Жордао е започнал всичките си 15 срещи като титуляр. Два са мачовете, в които не е взел участие – победата с 1:0 срещу Добруджа, когато не попада в групата и успехът над Локомотив Пловдив с 2:1, когато изтърпяваше наказание за натрупани жълти картони. ЦСКА е на 5-то място в Първа лига, като спечели 31 точки през първия полусезон. „Червените“ записаха 8 победи, 7 равенства и 4 загуби в първите 19 мача. За Купата на България те са на 1/2-финал, където ще срещнат ЦСКА 1948.

Още: Албанци извиват ръцете на ЦСКА за 20-годишно крило

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
ЦСКА Първа лига Бруно Жордао
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес