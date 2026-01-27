Ас на ЦСКА е ентусиазиран за втория полусезон: „Нямам търпение!“

След като ЦСКА се завърна от лагера си в Турция, Бруно Жордао изрази задоволството си от подготовката в Анталия и показа голям ентусиазъм за втория полусезон. Португалският халф е един от водещите футболисти на „червените“, като записа 15 мача през сезона, в които вкара три гола и даде една асистенция. Той се присъедини към „армейците“ през лятото на 2025 г. от полския Радомяк срещу 500 000 евро.

Бруно Жордао: „Очаквам с нетърпение втората част от сезона“

Ето какво написа Бруно Жордао в социалните мрежи: „Лагерът на Анталия приключи, добра работа, добри чувства! Сега е време да се върнем в София и да продължим да натискаме!! Очаквам с нетърпение втората част от сезона и да се видим отново на стадиона!!“ Преди да се присъедини към ЦСКА, 27-годишният халф е играл за португалския Брага, италианския Лацио и английския Уулвърхямптън.

Още: Интер плати 2,5 милиона евро за сина на шампион на България с ЦСКА

Бруно Жордао е бил титуляр във всичките си мачове за ЦСКА

Откакто е в ЦСКА, Бруно Жордао е започнал всичките си 15 срещи като титуляр. Два са мачовете, в които не е взел участие – победата с 1:0 срещу Добруджа, когато не попада в групата и успехът над Локомотив Пловдив с 2:1, когато изтърпяваше наказание за натрупани жълти картони. ЦСКА е на 5-то място в Първа лига, като спечели 31 точки през първия полусезон. „Червените“ записаха 8 победи, 7 равенства и 4 загуби в първите 19 мача. За Купата на България те са на 1/2-финал, където ще срещнат ЦСКА 1948.

Още: Албанци извиват ръцете на ЦСКА за 20-годишно крило