В Египет тръбят: Ал-Ахли се разбра със Сангаре от Левски, остава двата клуба да се споразумеят за цената

Египетският гранд Ал-Ахли се е разбрал с нападателя на Левски Мустафа Сангаре за личните му условия. Това съобщиха медиите в африканската държава, цитирани от колегите от „Мач Телеграф“. Според информациите сделката за правата на малийския национал е на финалната права като остава единствено ръководствата на двата клуба да се споразумеят за трансферната сума, която тимът от Кайро ще плати, за да привлече 27-годишния централен нападател.

Ал-Ахли отдавна следи Мустафа Сангаре и иска да го привлече в редиците си. От Левски не желаят да се разделят с нападателя, тъй като на тима му предстои тежка битка с Лудогорец за титлата в Първа лига. Въпреки това „сините“ може и да склонят да продадат офанзивния футболист, ако получат много солидна оферта. Трансферът на Сангаре обаче ще постави българския гранд в много деликатна позиция, тъй като в момента той е единственият чист нападател в състава на Хулио Веласкес.

„Ръководството на Ал-Ахли се надпреварва с времето през оставащите дни на януари, за да финализира привличането на нов нападател от чужбина, преди да затвори този прозорец. Клубът има на разположение само 5 дни. Членът на УС Сайед Абдел Хафийз е провел няколко срещи, за да се избере нападател, който ще бъде най-подходящ за схемата на Йенс Торуп“.

„Ал-Ахли е започнал преговори с българския клуб Левски за привличането на малийския нападател Мустафа Сангаре, след като преди това е постигнал предварително споразумение с играча и неговия агент относно личните условия. В очакване сме на финализирането на споразумението с българския тим“, пишат египетските медии.

