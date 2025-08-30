Войната в Украйна:

Ас на ЦСКА, който не е същият при Керкез, преговаря с израелци

30 август 2025, 17:18 часа 543 прочитания 0 коментара
Един от основните полузащитници на ЦСКАДжеймс Ето’о, отново попадна в полезрението на трансферните слухове. Според изданието „Africafoot“ халфът, който демонстрира колеблива игра под ръководството на Душан Керкез, е в напреднали преговори с Макаби Нетаня. Камерунецът има договор с "армейците" до лятото на 2027 година, което означава, че за да се случи подобна сделка, израелците ще трябва да заплатят трансферна сума.

Ръководството на Макаби Нетаня търси състезател с профила на Ето’о и затова опитва да го привлече в редиците си. Смята се, че двете страни преговарят за договор от 3 години. Цената, която израелският клуб е склонен да плати за халфа на ЦСКА, е между 1 и 1,5 милиона евро.

През лятото се заговори, че в контракта на Джеймс Ето'о има откупна клауза на стойност 1 милион евро. Това означава, че той може веднага да си тръгне, ако се намери кой да плати въпросната сума. През зимата по подобен начин „армейците“ изпуснаха Годуин Коялипу.

Халфът пристигна в ЦСКА от Ботев Пловдив в началото на септември 2024 година. Тогава „червените“ платиха 1 милион евро за правата му. Камерунецът бързо се превърна в един от основните играчи на българския гранд, но през новия сезон е далеч от познатото си лице.

Джем Юмеров
