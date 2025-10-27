Ас на Левски изправи на нокти Хулио Веласкес

Един от основните футболисти на Левски през този сезон изправи на нокти „сините“ и треньора на тима Хулио Веласкес. Става въпрос за бразилския флангови играч на българския гранд Евертон Бала. Причината е, че Куршума, както всички наричат кариоката е с контузия след двубоя от 13-ия кръг на Първа лига срещу Добруджа. Той започна срещата като титуляр, но се наложи да бъде заменен принудително.

Евертон Бала бе заменен още на почивката срещу Добруджа

Евертон Бала се представи отлично в двубоя срещу Добруджа като отбеляза два гола във вратата на съперника при победата с класическото 3:0. Бразилецът обаче получи травма и бе заменен още на почивката от Марин Петков. По първоначална информация той има проблем с адукторите.

Очаква се крилото да мине обстойни медицински прегледи, които да покажат колко сериозно е неговото състояние. В Левски се надяват да става въпрос за временно неразположение и Бала да е на линия за предстоящите мачове с Хебър Пазарджик за Купата на България, както и с Арда Кърджали и ЦСКА в Първа лига.

Крилото вече има 5 гола за Левски през сезона

През този сезон Евертон Бала се представя на много високо ниво. До момента бразилското крило има на сметката си общо 20 мача за Левски във всички турнири. В тях той се е отчел с пет попадения, а също така е направил и една асистенция. Бала има договор със „сините“ до лятото на 2027 година като е оценен на 1,5 милиона евро.

