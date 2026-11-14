Бившият вратар Николай Михайлов излезе с дълга позиция, в която изрази разочарованието си от състоянието на българския футбол. Реакцията му идва в резултат на поражението с 0:5 от Исландия в мач от Група 4 Лига С. Тази загуба сложи край на надеждите на "лъвовете" за промоция в горната дивизия на Лигата на нациите. По тази причина Михайлов публикува открито писмо до ръководството на Българския футболен съюз.

Ники Михайлов с остра позиция срещу БФС

Михайлов посочи основните проблеми в родния спорт и отправи интересен въпрос. Той подчерта, че в продължение на години обществото е обвинявало бившия президент на БФС и негов баща - покойния Борислав Михайлов. По този повод Ники написа: "Боби Михайлов ви беше виновен в продължение на 20 години. А сега кой е виновен? Аз ли??? Проблемът не е само в отделен мач, отделен треньор или отделен футболист. Проблемът е в цялостното състояние на българския футбол и в начина, по който той се управлява."

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Бившият страж коментира и липсата на реално развитие в детско-юношеския футбол. Според него не може да се говори за бъдещето на спорта у нас, докато не е осигурена необходимата среда за развитие на младите таланти и техните треньори. Той постави под съмнение и професионалната подготовка на хората, които говорят за реформи, тъй като не разполагат с необходимия практически опит. Михайлов настоя за кардинални промени, прозрачност в работата на централата и поемане на отговорност. Емблематичният вратар засегна и проблема с все по-замиращия интерес на феновете към българските клубове и най-вече националния отбор.

"Националната фланелка не е просто спортна екипировка. Тя е символ на държавата, историята и достойнството ни. БЪЛГАРИЯ ЗАСЛУЖАВА ПОВЕЧЕ! СТИГА ОБЕЩАНИЯ! СТИГА ОПРАВДАНИЯ! ВРЕМЕ Е ЗА ОТГОВОРНОСТ", гласи краят на публикацията на Ники Михайлов.

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