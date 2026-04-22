Балъков: “Политиците трябва да помогнат на футбола, Левски е на 90% шампион“

22 април 2026, 19:11 часа 430 прочитания 0 коментара

Легендарният халф и герой от великото футболно лято на 1994 г., през което България стига до 4-тото място на Световното първенство в САЩ Красимир Балъков даде интервю, в което говори по актуални теми, свързани с българския футбол. Пред колегите от “Sportal“ Балъков говори на нуждата от помощ от страна на хората, които се занимават с политика за футбола у нас. След това той обърна и директно внимание на българския футбол, като отбеляза, че би бил изненадан, ако Левски не стане шампион на Първа лига.

Красимир Балъков: "Очакваме от хората, които се занимават с политика да помогнат"

Ето какво каза Красимир Балъков: “ Ние футболните хора, а и всички вие, които работите в тази сфера, е време да си дадем гласа публично. Време е да кажем, че очакваме от хората, които се занимават с политика да се опитат да помогнат, а не просто да действат на парче. Те трябва да помогнат тази отворена ножица, образно казано, която има между нас и Запада във финансово отношение да бъде свита и да се намират средства за инфраструктурните футболни проекти.

За изграждане не само на бази за детските школи и за строителството на няколко стадиона на високо ниво, а за комплексно и масово изграждане и оборудване на футболната инфраструктура. Това е напълно възможно, след като може да правим 6 или 7 парламентарни избори за кратко време. А изборите струват доста пари.

90 процента е ясно, че Левски ще стане шампион. Ще бъда много изненадан, ако това не се случи. Добре е, че и ЦСКА се връща към хубавите години и вероятно ще дръпне след откриването на новия стадион. Трябва да кажем, че Левски показва добра работа с треньора Веласкес, а първите три отбора от класирането сега съм сигурен, че и догодина ще се борят помежду си. Така първенството е и ще бъде много интересно, тъй като има конкуренция на няколко тима, борещи се за първото място“.

Николай Илиев
