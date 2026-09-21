Мощен пожар в Румъния: Роботи гасят хале с хартия (ВИДЕО)

Мащабен пожар избухна в понеделник в целулозна фабрика в община Дробета-Турну Северин, където хале с площ от приблизително 20 000 квадратни метра, където се съхраняват хартиени отпадъци, беше обхванато от пламъци, съобщи румънската информационна агенция Agerpres , позовавайки се на информация на Инспекторатът за извънредни ситуации в окръг Мехединци.

Според цитирания източник огънят е широко разпространен в цялото хале и пожарникарите работят по локализирането и потушаването на огъня, както и за предотвратяване на разпространението му.

Роботи също гасят пожара

Пожарна служба Мехединци се намеси с шест пожарникарски автомобила, стълба, камион и линейка. По един пожарникарски автомобил от пожарните служби Долж, Караш-Северин и Горж бяха изпратени за подкрепа, а пожарната служба Букурещ и Илфов участва в интервенцията с автомобил, оборудван с роботи. ОЩЕ: Заради горски пожар: Евакуираха 500 души от хърватски остров

Хората са предупредени

Поради голямото количество дим, отделен след пожара, властите изпратиха съобщение RO-ALERT, за да информират и предупредят населението в засегнатия район, пише още базираната в Румъния информационна агенция.

Интервенцията на пожарникарите продължава. Все още няма информация за причините за пожара.

Кадри в социалните мрежи показват мащабите на огъня и дима, който излиза от фабриката. ОЩЕ: Огромен пожар: Горят над 180 дка гора и поляни край Велико Търново