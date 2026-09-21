Социалните мрежи от полза: Никол Кидман успява да контролира публичния си образ

Никол Кидман харесва социалните мрежи, защото ѝ дават възможност сама да контролира начина, по който се представя пред публиката. Носителката на "Оскар", която се присъедини към Instagram през 2018 г., обясни, че харесва директния контакт с феновете си, както и възможността сама да решава какво да споделя публично и какво да запази за себе си.

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"Изведнъж имате пряк достъп до хората, до феновете си, можете сами да контролирате своя образ и своя глас, което много ми харесва. Това е директна връзка, така че между вас няма някаква стена, ако не я искате. Ако искате, можете да я поставите или да общувате по различен начин в различни моменти. Можете да кажете: "В момента нямам какво да кажа или направя, затова просто ще замълча". От вас зависи. Това ми харесва", сподели тя в подкаста "Therapuss".

Истинската същност онлайн

Снимка: Getty Images

Кидман отбеляза, че когато за първи път придобива международна известност в края на 80-те години, а и в продължение на десетилетия след това, феновете ѝ не са познавали истинската ѝ същност, тъй като представата за нея е била оформяна от медиите. "Мисля, че много пъти ви представят през гласа или гледната точка на някой друг. Това е нормално и неизбежно ще се случва. Но в същото време е хубаво да можеш да кажеш: това е, за което избирам да говоря, това е, което искам да кажа, това е, което искам да покажа, това съм аз. Винаги е хубаво да имаш контрол върху начина, по който се представяш, защото можеш автентично да покажеш кой си. Това е страхотно. А също така сама избираш кога не искаш да казваш нищо. Изборът е твой", заяви тя.

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59-годишната актриса използва Instagram основно за популяризиране на филмовите и телевизионните си проекти и за партньорства с различни марки, но понякога споделя с феновете си моменти от почивките си и личния си живот, предава БГНЕС. Наскоро тя дебютира и в TikTok.