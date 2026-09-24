Любо Киров с два поредни концерта в зала 1 на НДК - кулминацията на турнето "Футурофония"

Два поредни концерта в зала 1 на НДК ще бъдат кулминацията на тазгодишното турне на Любо Киров. След 10 разпродадени концерта и хиляди фенове пред летните сцени в страната, на 13 и 14 ноември изпълнителят ще пренесе "Футурофония" в сърцето на София. Двете вечери са акцентът в турнето и ще представят музиката от новия албум в най-мащабния ѝ формат, заедно с най-големите хитове на Любо Киров и впечатляваща продукция. Специални гости в София ще бъдат MONA и Стенли, чиито гласове слушаме в песните "Луна" и "Пътят към храма" от албума "Футурофония".

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Преди музикалните събития в зала 1 на НДК предстоят още две дати – 5 ноември в Пазарджик и 6 ноември в Хасково. След кулминацията в София остава още една специална среща с публиката до края на годината – на 19 ноември в Благоевград.

Тази година турнето носи името на новия албум на Любо Киров "Футурофония" и се превърна в цялостна концертна концепция, която съчетава характерния му музикален почерк с ново звучене.

Фотограф: Иван Ерменков за Artvent

Самото име "Футурофония" е авторски създадена от Любо Киров дума, която събира идеята за бъдеще и звук. Futuro идва от латинското futurus – "предстоящ", "бъдещ", а phonia – от гръцкото phōnē – "звук", "глас". Името отразява и посоката на албума – емоционалността и разпознаваемият стил на Любо Киров, пречупени през нов саунд и съвременни продуцентски решения. Билети за концертите ще откриете ТУК.

За Любо Киров

Любо Киров е сила в българската музикална култура. Един от най-значимите и влиятелни артисти в страната. Глас и енергия, които вече 25 години променят облика на музиката в България. С над 45 номер едно хита, платинени албуми и разпродадени концерти в най-големите зали и сцени, той е символ на безкомпромисно качество и мащаб. Автор на текстове и композитор, чиито песни се превърнаха в саундтрак на хиляди. Артист, който не се побира в рамките на жанрове, стилове и тенденции.

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Музиката му е в учебниците, а името му – в историята на българската сцена. Той е единственият музикален артист, който за трета поредна година е сред първите 10 в годишната класация на Forbes "Топ 70 на българските знаменитости.