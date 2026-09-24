"Спаси София“ скочи срещу скока в цената на такситата с над 5%

Няма абсолютно никакви основания за увеличение на минималната и максималната тарифа за таксиметров превоз на територията на Столична община. Това заяви общинският съветник от "Спаси София" Гергин Борисов преди днешното заседание на Столичния общински съвет (СОС). Той припомни, че макар законът да задължава общинските съвети да определят границите на цените, предложената промяна повдига сериозни въпроси относно натиск от страна на бранша.

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"Въпросът, който искаме да поставим, е с какви заглавия ще излезете вие, медиите - "Общинският съвет измени цените" или "Таксиметровото лоби успешно си наложи по-висока тарифа", заяви Борисов.

По думите му в момента всички таксиметрови компании в столицата превозват на цени, близки до сегашната минимална тарифа. Според него новите по-високи прагове обслужват единствено интересите на компаниите, а не на гражданите, тъй като новата минимална тарифа не надхвърля определената миналата година максимална такава. Поради тази причина от "Спаси София" са категорични, че актуализация на цените в момента е напълно неоснователна.

Общинските съветници от групата обявиха, че "Спаси София" ще гласува "против".

Освен това Борисов изрази позицията, че не подкрепят исканията бус лентите в София да бъдат споделени с такситата.

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Внесеният доклад предвижда индексация на таксиметровите тарифи с 5,3% от 1 януари 2027 г. Предвижда се минималната дневна тарифа да стане от 0,73 на 0,77 евро/км, минималната нощна тарифа - от 0,84 на 0,89 евро/км. Максималната дневна тарифа нараства от 1,24 на 1,31 евро/км, а максимална нощна тарифа - от 1,52 на 1,60 евро/км

Увеличението е изчислено на базата на официалната методика, която отчита инфлацията и минималната работна заплата, но именно тези нови прагове предизвикват острите спорове и несъгласие в общинския съвет.