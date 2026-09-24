Омбудсманът предупреди за рискове и поиска прецизни изчисления при промените за бързите кредити

За по-внимателен преглед на закона за потребителския кредит, свързан с нови правила за бързите кредити призова омбудсманът Велислава Делчева. По думите ѝ не трябва да се допуска при т.нар. малки заеми да се стигне до по-висока сума за връщане от сегашната. "Към момента така наречените малки кредити са в размер до три минимални работни заплати, което е около 1800 евро", обясни тя. Според нея при сегашните правила длъжникът ще трябва да върне около 1921 евро, но при нов таван сумата може да се увеличи.

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"Нека да си направят сметките и ако наистина се окажат верни тези изчисления, нека да остане все пак тази граница от годишния процент на разходите", заяви омбудсманът.

Друго предложение на Делчева е фирмите за бързи кредити да бъдат задължени да правят много подробен анализ на кредитната история на кредитополучателите, като им се разреши частичен достъп до регистрите на Националната агенция за приходите (НАП) за хазартна зависимост.

Омбудсманът препоръчва и нови законодателни промени във ВиК сектора, за да се гарантират компенсации на гражданите при липса на услуга. Има общини, които целогодишно имат проблеми с водоснабдяването, коментира общественият защитник.

Велислава Делчева каза, че в Институцията на омбудсмана са постъпили много жалби срещу „Топлофикация-София“. Тя смята, че дружеството трябва да предоставя компенсации на потребителите при по-продължителни ремонти. "Гражданите не могат да търпят такива ремонти, без да бъдат компенсирани", смята тя. И даде пример, че в някои квартали ремонтите се удължават извън първоначално обявения срок.