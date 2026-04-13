Битката на трибуните: ЦСКА уважи Пенев с впечатляваща хореография, а Левски заложи на агресивно послание

13 април 2026, 16:48 часа
Сектор "Г" организира впечатляващо и емоционално отдаване на почит към легендарния Димитър Пенев, който си отиде от този свят на 3 януари на 80-годишна възраст. По време на дербито между ЦСКА и Левски от 30-ия кръг на efbet Лига, феновете на "армейците" превърнаха трибуната на Националния стадион в сцена на силен символ и уважение. От своя страна "сините" отговориха с агресивно послание.

Почит към легендата на българския футбол - Димитър Пенев

В центъра на хореографията на Сектор "Г" изгря внушителен портрет на Пената - фигура, оставила дълбока следа не само в историята на ЦСКА, но и в българския футбол като цяло. Ликът му бе изобразен с характерното спокойствие и мъдрост, които го превърнаха в една от най-обичаните личности в спорта у нас.

Под трибуната бе разпънат мащабен транспарант, върху който бяха изобразени всички значими трофеи, спечелени от Пенев с "червените" - както в ролята му на футболист, така и като треньор. Това визуално послание напомни за богатото му наследство и за успехите, които донесе на клуба през годините.

Цялостната атмосфера бе допълнена от вдъхновяващ негов цитат: "Всеки мач тук е финал". Думите му, добре познати на поколения фенове и играчи, отекнаха като символ на непримиримия дух и високите изисквания, които той винаги е поставял – както към себе си, така и към отбора. С този жест Сектор "Г" не просто почете паметта на една легенда, а показа, че делото и духът на Димитър Пенев ще продължат да живеят на стадиона и в сърцата на привържениците.

Малко по-късно дойде отговорът на Сектор "Б". Хореографията на Левски представляваше бик, който гледа разярено към терена. Под него имаше надпис: “Яростта на неукротимия бик”. Вероятно по този начин "сините" дадоха своя задочен отговор на Вечния съперник. Припомняме, че в миналото дерби "армейците" изобразиха тореадор.

