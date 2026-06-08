След вица за кюрдската жена: Серия въоръжени атаки срещу "Коч Холдинг" в Турция

Серия от стрелби срещу офиси на различни фирми, собственост на най-големия индустриален и финансов холдинг в Турция – „Коч Холдинг“ (Koç Holding), разтърсиха днес южната ни съседка. Въоръжени мъже са открили стрелба по офис на турската банка „Япъ Креди Банк“ (Yapı Kredi Bank), която е част от холдинга, съобщи сайтът Хаберлер. Стрелците все още не са установени, а районът е отцепен.

Две други атаки имаше през вчерашния ден срещу офиси на компанията „Отокоч“ (Otokoç), която също е част от „Коч Холдинг“, отбелязва „Тюркийе тудей“. Въоръжени мъже са стреляли срещу централата на „Отокоч“ в Истанбул, както и срещу офиса на същата компания в град Анталия. До момента във връзка с тези инциденти са заловени общо трима души.

Всичко това се случва след неудачен анекдот за „кюрдска жена“, който бе разказан от собственика на „Коч Холдинг“ Рахми Коч в събота на церемония за откриване на нова болница: Виц за "кюрдска жена" предизвика разследване срещу известен бизнесмен.

Това предизвика сериозно недоволство, а Главната прокуратура на Измир започна служебно разследване срещу 95-годишния бизнесмен по обвинения в „публично унижаване на част от обществото“.

Министърът на правосъдието на Турция Акън Гюрлек подкрепи разследването, като заяви от профила си в Екс, че изявления, които подкопават човешкото достойнство, са неприемливи, независимо от богатството, титлата или статуса на дадено лице.

След разгорялата се полемика Рахми Коч публикува официално изявление в медиите, в което заяви: „Искрено се извинявам за думите си, които не съм имал намерение да насоча към конкретен човек или група. Бих искал да изразя най-дълбокото си съжаление.“