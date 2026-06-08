Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

След вица за кюрдската жена: Серия въоръжени атаки срещу "Коч Холдинг" в Турция

08 юни 2026, 17:02 часа 66 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
След вица за кюрдската жена: Серия въоръжени атаки срещу "Коч Холдинг" в Турция

Серия от стрелби срещу офиси на различни фирми, собственост на най-големия индустриален и финансов холдинг в Турция – „Коч Холдинг“ (Koç Holding), разтърсиха днес южната ни съседка. Въоръжени мъже са открили стрелба по офис на турската банка „Япъ Креди Банк“ (Yapı Kredi Bank), която е част от холдинга, съобщи сайтът Хаберлер. Стрелците все още не са установени, а районът е отцепен. 

Две други атаки имаше през вчерашния ден срещу офиси на компанията „Отокоч“ (Otokoç), която също е част от „Коч Холдинг“, отбелязва „Тюркийе тудей“. Въоръжени мъже са стреляли срещу централата на „Отокоч“ в Истанбул, както и срещу офиса на същата компания в град Анталия. До момента във връзка с тези инциденти са заловени общо трима души. 

Всичко това се случва след неудачен анекдот за „кюрдска жена“, който бе разказан от собственика на „Коч Холдинг“ Рахми Коч в събота на церемония за откриване на нова болница: Виц за "кюрдска жена" предизвика разследване срещу известен бизнесмен.

Това предизвика сериозно недоволство, а Главната прокуратура на Измир започна служебно разследване срещу 95-годишния бизнесмен по обвинения в „публично унижаване на част от обществото“.

Министърът на правосъдието на Турция Акън Гюрлек подкрепи разследването, като заяви от профила си в Екс, че изявления, които подкопават човешкото достойнство, са неприемливи, независимо от богатството, титлата или статуса на дадено лице. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

След разгорялата се полемика Рахми Коч публикува официално изявление в медиите, в което заяви: „Искрено се извинявам за думите си, които не съм имал намерение да насоча към конкретен човек или група. Бих искал да изразя най-дълбокото си съжаление.“

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Турция Кюрди Стрелба нападение анекдот виц турция
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес