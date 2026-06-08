381 хил. евро в памперси: Пътник от Париж опита да финтира митничарите

Митнически служители на международното летище в Анталия установиха солидната сума от 381 750 евро в багажа на пътник, който се опитал да ги внесе в страната днес, без да ги декларира. Сумата била скрита в бебешки памперси, а пътникът пристигнал на летището с полет от Париж. При рутинната проверка пачките били открити добре загънати в памперсите. Сумата е била иззета, съобщава сайтът „Тюркийе тудей“.

Главната прокуратура на Анталия е започнала служебно разследване срещу пътника, чиято националност не се посочва.

Според турските закони при пристигане в страната човек може да носи пари в брой, без да е длъжен да ги декларира пред митническите власти, с обща стойност до 10 000 евро или еквивалента на тази сума в други валути.

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Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI

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