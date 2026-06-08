Радев нареди на МВР да стовари цялата репресивност върху "джигити и хулигани" на пътя (ВИДЕО)

"Никаква милост към нарушителите, които застрашават живота и здравето на българските граждани". За това призова премиерът Румен Радев на среща на 8 юни със столичния кмет Васил Терзиев и с отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност. Поводът за нея - катастрофата с четирима загинали и осем ранени на "Челопешко шосе" в София. "Трябва да се поучим от държавите с успешен опит и да започнем с драконовски мерки - и ще ги очаквам от вас", заяви министър-председателят.

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МВР да действа "с цялата репресивна сила" на държавата

Той разпореди Министерството на вътрешните работи, "с цялата репресивна сила на държавата", да започне да пресича хулиганските прояви по пътищата. Радев очаква да бъде прилагана "цялата строгост на закона", а МВР с общините, с местните власти и останалите инстуции да защитят здравето и живота на невинните граждани и участници в движението.

Румен Радев очаква институциите да предложат мерки, които да намалят пътния травматизъм и да гарантират по-голяма безопасност. Според него сме "първи" или "в челните места" в Европа по пътен травматизъм. По данни на СЗО загубите от катастрофите по пътищата вълзизат на до 3% от БВП, но "моралните, човешки загуби просто нямат измерение", заяви той.

Снимка: БГНЕС

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Радев акцентира върху "възпитанието" и "дисциплината" на всеки от нас като участници в движението - не само върху недобрата цялостна пътна инфраструктура. "Културата на движението по пътищата се възпитава от най-ранна детска възраст", допълни той.

Наказанията стават по-големи, глобите растат, но "ефектът не идва в такава степен, в каквато искаме да го видим, защото това е сложен процес", допълни премиерът. "Когато имаме закъсняло правораздаване и регистриране, нещата започват да изглеждат разочароващо за обществото".

"Ежедневно десетки, стотици прояви на хулиганство остават неразкрити, недоказани и ненаказани. Ще разчитам да се направи така, че да започнем оттам", каза Радев.

Според него МВР знае местата на гонките и дрифтовете, като има информация и за лицата, които ги извършват. Министър-председателят поиска картографиране на местата на гонките в цялата страна, където "джигити и хулигани тормозят останалите граждани и застрашават живота им".

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Контролните органи да имат пълен и навременен достъп до камерите на общината, поиска Радев от кмета Васил Терзиев.