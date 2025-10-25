Войната в Украйна:

Битката за Топ 3 в Англия се завърза след поредна победа на сензацията на сезона

25 октомври 2025, 20:09 часа 361 прочитания 0 коментара
Съндърланд победи с 2:1 домакина Челси в двубой от деветия кръг във Висшата английска лига. Гол на Шемсдин Таиби в третата минута на допълнителното време осигури успеха за гостите, които се изкачиха на второ място в класирането със 17 точки. Двубоят започна силно за "сините", които поведоха още в четвъртата минута след попадение на Алехандро Гарначо, дошло след асистенция на Педро Нето. Уилсън Исидор изравни в 22-ата минута, а Гарначо и Жоао Педро пропуснаха да върнат аванса за столичани преди края на първата част.

Съндърланд се изкачи до 2-о място в Англия

В третата минута на допълнителното време на срещата Брайън Броуби подаде за Таиби, който осигури трите точки в полза на Съндърланд. Преди този двубой лондончани бяха в серия от четири поредни победи, а сега се намират на седмо място в класирането с 14 пункта. Съндърланд прави най-добро начало на кампанията си за първи път от сезон 1999-2000.

Съндърланд - Челси

Нюкасъл победи Фулъм

В друга среща от кръга Нюкасъл се наложи с 2:1 на свой терен срещу Фулъм. Попадение на Бруно Гимараеш в 90-ата минута осигури успеха за "черно-белите", а преди почивката точен във вратата на лондончани беше и Джейкъб Мърфи. Фулъм изравни чрез Саша Лукич в 55-ата минута. Нюкасъл заема 11-та позиция с 12 точки, докато столичани са на 16-та позиция с 8 пункта. / БТА

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
