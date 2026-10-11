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Бивш на Левски е пред знаменит рекорд в родния елит: Настига Камбуров

11 октомври 2026, 11:57 часа 712 прочитания 0 коментара

В българския футбол, и по-специално в Първа лига, има някои рекорди, които изглеждат недостижими. И ако някой ги покори, той записва името си в историята завинаги. Автоматично става един от най-големите. По този път е тръгнал Галин Иванов, който към момента има 453 мача в родния елит зад гърба си. А днес, на 11 октомври, той трябва да запише своя 454-ти мач, с което да се изравни на третата позиция с легендарния Марин Бакалов по най-много мачове в Първа лига.

Галин Иванов крачи смело към рекорда

Галин Иванов има 453 мача на сметката си в Първа лига. Неговият Септември София приема новака в елита Дунав Русе днес, на 11 октомври, от 15:00 ч. По всичко изглежда, че няма какво да спре Иванов да вземе участие в срещата, с което да изравни Марин Бакалов на третото място в класацията за най-много изиграни срещи в българския елитен ешалон. Голямата цел за бившия национал е 462 мача, като в момонта рекорда държи Георги Илиев с 461 срещи. Преди да стигне до заветното число, Галин Иванов трябва да подмине и Мартин Камбуров, който е втори с 456 мача.

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Галин Иванов

Иванов игра за куп отбори в България

Галин Иванов традиционно е титуляр за Септември София, като е капитан на отбора и от началото на сезона не взе участие само в 1 от 10-те срещи на столичани. В 6 от мачовете той беше титуляр. Атакуващият полузащитник започна кариерата си в Берое през 2006 г., след което премина в Славия, а в България е играл още за Литекс, Левски, Нефтохимик Бургас и ЦСКА 1948. Иванов игра още в Германия, Азербайджан, Турция и Унгария.

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Галин Иванов Първа лига Септември София
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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