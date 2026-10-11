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Двоен шампион в един сезон е бил вариант за ЦСКА

11 октомври 2026, 5:51 часа 537 прочитания 0 коментара
Адриана Димитрова
Адриана Димитрова Адриана Димитрова
Снимка: БГНЕС
Двоен шампион в един сезон е бил вариант за ЦСКА

Любопитно име изплува като част от списъка, от който ЦСКА е избирал новия си треньор. Става дума за добре познато име от Чехия, което все пак е загубило битката с Маркус Гиздол, назначен официално за заместник на Христо Янев.

Кой е той?

Това е бившият наставник на Динамо (Минск), Оренбург и други - Марсел Личка. Според Euro-Football.Ru от "Българска армия" са обмисляли да наемат 49-годишния наставник, но в крайна сметка са се отказали.

Имало е среща в София

Личка дори е пътувал до София за преговори, но е бил уведомен след това, че клубът е избрал Гиздол. За последно той води турския Карагюмрук, но от близо година е без отбор.

Чехът е работил в Беларус, където печели титлата и Суперкупата на страната с Динамо (Минск), както и в Русия (Локомотив, Динамо (Москва).

Пресечни точки с Гиздол

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В крайна сметка родният гранд се спря на Маркус Гиздол, когото представи в понеделник. Договорът на германеца с впечатляваща визитка е до края на сезона с опция за удължаването му. Любопитен факт е, че последната месторабота и на двамата специалисти е била в турската Първа лига.

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