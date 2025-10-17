Войната в Украйна:

Бивш шеф в ЦСКА дари 1000 лева за спасението на тим от Първа лига

17 октомври 2025, 11:00 часа 613 прочитания 0 коментара
Бившият изпълнителен директор на ЦСКА - Стоян Орманджиев, се включи в кампанията за спасението на Спартак Варна. Бившият шеф на „армейците“ е дарил 1000 лева на „соколите“, а в замяна е получил специална карта „Аз съм Спартак“.

Стоян Орманджиев е свързан с Варна

„Пореден жест, който показва, че футболът обединява! Стоян Орманджиев дари 1000 лв. и получи карта #АЗСЪМСПАРТАК. Той е юноша на ЦСКА и бивш изпълнителен директор на клуба. Също така е внук на покойния защитник и треньор Стоян Орманджиев, който е родом от Варна. Той е и син на бившия президент на ЦСКА - Стефан Орманджиев! Благодарим за подкрепата!“, написаха „соколите“ в социалните мрежи.

