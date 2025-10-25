Бившият селекционер на България останал разочарован от Александър Димитров и БФС

Треньорът на Черно море и бивш селекционер на България - Илиан Илиев, коментира наследника му начело на националния отбор. Както е известно, постът бе зает от Александър Димитров, който записа две разгромни загуби в първите си два мача - 1:6 от Турция и 0:4 от Испания. Илиев не се изказа ласкаво за работата на своя колега и даде своето мнение по казуса със Светослав Вуцов. Стражът на Левски реши временно да се оттегли от националния отбор.

Илиан Илиев останал изненадан от Александър Димитров

"Не бих искал да коментирам този скандал, тъй като не съм бил там", каза Илиев по въпроса с Вуцов. "Тръгнах като приятел с всички, така мислех. Но след това чух по мой адрес изключително неприятни неща. Няма смисъл да отговарям, тъй като не съм такъв човек, а и вече съм по-опитен, да не казвам по-стар. Доста бях изненадан обаче от изказванията на новия селекционер, който хвърли много камъни по нашата градина още преди първите му мачове. Затова последният човек, който мога да коментирам положително и позитивно, е той."

"Свършихме нещо"

"Когато аз поех националния отбор, знаете каква беше ситуацията. Имаше войни по улиците. А след няколко месеца дойдоха 15-16 хиляди души на стадиона. Значи сме свършили нещо. Дойде обаче един период, в който прецених, че не мога да променя това, което се случва там. И си тръгнах, надявайки се като приятел с всички. След това, както го казах вече, се оказа, че ние сме работили с хора, които не са били честни с мен, за да ми кажат в лицето това, което мислят. Така че да спрем дотук", заяви още Илиев след срещата на Черно море със Славия.