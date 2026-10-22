Благой Георгиев: България не трябва да повтаря грешката на Италия с рекламата на хазарта

Бившият национал на България Благой Георгиев говори по една от най-критичните теми в родния спорт. Той бе специален гост в предаването "Гостът на Sportal" на Sportal.bg, където коментира хазартните спонсорства на клубовете и първенствата. Наскоро бе предложено рекламата на хазарта в страната да бъде забранена. Георгиев обаче заяви, че това ще има негативен ефект и ще влоши ситуацията, като много хора ще загубят работните си места.

Георгиев е против забраната на хазартната реклама

Той призова хората, които вземат тези решения, да се "вразумят", тъй като спортът като цяло, но най-вече футболът, ще пострада. Георгиев подчерта, че други държави като Италия вече са предприели този ход и не се е оказал позитивен. По тази причина България не трябва да следва примера им. Бившият играч на Славия заяви, че това ще отвори вратата за сивия сектор. Той допълни, че може да получи критики за думите си, но категорично държи на мнението си, че хазартните компании помагат на спорта.

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"Надявам се нашите управници да се вразумят. Футболът и спортът ще пострадат. Хазартните компании са в основната. Това са големи компании и много хора ще загубят работата си. Аз си говорих с много специалисти. Защо трябва да правим грешките на държави, които вече са го правили? Ако забраниш рекламите на хазарта, отваряш вратите на сивия сектор. Аз и ти решаваме да правим бетинг компания без регулации. Моето дете решава да играе и няма как да му забраниш. Трябва да се помисли за регулации. В сивия сектор можеш да правиш каквото си поискаш. Ти ако си алкохолик, ще си останеш алкохолик без реклама на алкохол. Сигурно ще получа много нападки. Хазартните компании дават за спорта", коментира Благой Георгиев за Sportal.bg.

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