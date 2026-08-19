Планират огромен инсинератор за боклук на метри от София

Нов инсинератор за изгаряне на огромни количества боклук може да се появи на едва 7 км от околовръстното шосе на София, точно между софийското село Лозен и Равно поле, на територията на община Елин Пелин. Проектът се планира без участието и знанието на софийските граждани и Столичния общински съвет, както и без предварителна оценка на въздействието върху околната среда. За това алармира в пост във Facebook общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев.

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Зад инвестиционното намерение стои дружеството "Он енерджи" ЕООД, в което до края на май 2026 г. управител е била Павлета Руменова Пеловска. Същия месец тя става заместник-министър в МРРБ в правителството. Преди това Пеловска е била заместник-кмет на столичния район "Изгрев" с ресор устройство на територията, както и директор на дирекция "Строителство" в общинското дружество "Чистота Искър" по време на управлението на ГЕРБ.

Инвестиционното предложение е внесено официално в Община Елин Пелин и предвижда изграждането на високотехнологична интегрирана система върху общински имот с площ от близо 72 дка в землището на село Равно поле. Инсталацията е проектирана за обработка на до 200 000 тона RDF гориво годишно. За сравнение, само за първото полугоровие на годината София е генерирала 42 020 тона такъв отпадък, което означава, че планираният капацитет може да поеме отпадъците не само на столицата, но и на Пловдив, Варна и Бургас взети заедно.

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Проектът залага на съвременни технологии за високотемпературно преобразуване, електролиза и улавяне на въглероден диоксид за производството на зелена електроенергия, водород и е-метанол.

В отговор на предложението изпълняващата длъжността кмет на Община Елин Пелин Райничка Николова внася докладна записка до Общинския съвет за одобряване на споразумение за сътрудничество и последващо учредяване на право на строеж. Според документа инвеститорът се ангажира за своя сметка да изготви подробен устройствен план, да промени предназначението на земята и да осигури необходимите екологични оценки и становища за присъединяване към мрежите, след което общината трябва да учреди възмездно право на строеж. Предстои Общинският съвет в Елин Пелин да гласува предложението.

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Любопитен детайл е, че капиталът на дружеството инвеститор е едва 255.65 евро, а фирмата и свързаните с нея дружества са регистрирани на един и същ адрес на бул. "България" в столицата, като официалният им уебсайт не работи.

Ставрев обръща внимание, че ситуацията поражда сериозни обществени въпроси, особено на фона на вече провалилия се опит за изграждане на подобен инсинератор на площадката на ТЕЦ-София, който беше спрян заради съдебни решения, доказани екологични нарушения, липса на надеждни данни в ОВОС-а и изпускане на крайните европейски срокове от страна на Столична община.