Божинов подкрепи протеста: Излязох, защото ми писна да гледам отстрани

Емблематичният български футболист Валери Божинов излезе с публикация в социалните мрежи, в която подкрепи мащабни протест в центъра на София срещу властта и бюджета. Бившият нападател на Левски, Манчестър Сити и Фиорентина качи снимка с друг бивши играч - Пламен Крумов, и написа, че е излязъл, защото му е писнало да гледа отстрани. Божинов призова за единство и обща цел.

„Бях там днес. Усетих напрежението, гнева, надеждата. Улиците бяха пълни с хора, които не искат да мълчат повече. За мен това не беше просто протест, беше момент, в който почувствах, че гласът ми има значение. Излязох, защото ми писна да гледам отстрани. Излязох, защото нещо в мен каза, че трябва да съм там. Излязох, защото искам по-добро бъдеще за мен, за децата ми, за семейството ми, за целия български народ! Радвам се и съм благодарен, че го направих. Заедно можем да постигнем всичко, нека бъдем единни за едно обща цел - за по-добра България, силни като един юмрук. България е над всичко и всички“, написа Божинов.

Преди дни бившият нападател изрази уважението си към всички хора, които са излезли на площада в сряда вечер на предходния протест, за да се изправят срещу правителството срещу решението им да повишат данъците.