Лайфстайл:

Божинов подкрепи протеста: Излязох, защото ми писна да гледам отстрани

02 декември 2025, 10:55 часа 314 прочитания 0 коментара
Божинов подкрепи протеста: Излязох, защото ми писна да гледам отстрани

Емблематичният български футболист Валери Божинов излезе с публикация в социалните мрежи, в която подкрепи мащабни протест в центъра на София срещу властта и бюджета. Бившият нападател на Левски, Манчестър Сити и Фиорентина качи снимка с друг бивши играч - Пламен Крумов, и написа, че е излязъл, защото му е писнало да гледа отстрани. Божинов призова за единство и обща цел.

„Бях там днес. Усетих напрежението, гнева, надеждата. Улиците бяха пълни с хора, които не искат да мълчат повече. За мен това не беше просто протест, беше момент, в който почувствах, че гласът ми има значение. Излязох, защото ми писна да гледам отстрани. Излязох, защото нещо в мен каза, че трябва да съм там. Излязох, защото искам по-добро бъдеще за мен, за децата ми, за семейството ми, за целия български народ! Радвам се и съм благодарен, че го направих. Заедно можем да постигнем всичко, нека бъдем единни за едно обща цел - за по-добра България, силни като един юмрук. България е над всичко и всички“, написа Божинов.

Преди дни бившият нападател изрази уважението си към всички хора, които са излезли на площада в сряда вечер на предходния протест, за да се изправят срещу правителството срещу решението им да повишат данъците.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
протест Валери Божинов
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес