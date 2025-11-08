Христо Янев с огнени думи след Вечното дерби - зарадва се на "синя" липса и видя играчи на Левски от друг вид спорт

Наставникът на ЦСКА Христо Янев се изказа емоционално след победата над Левски. Той обяви, че е чакал 10 години за този момент - да победи "сините" като старши треньор на "червените". Янев обаче подчерта, че ЦСКА трябва да остане смирен след победата над вечния враг. Треньорът призна, че за ЦСКА е било добре отсъствието на Радослав Кирилов, защото според него той е много добър футболист. Иначе Христо Янев коментира също, че е учуден, че не е бил показан червен картон при мелето през втората част, когато Георги Костадинов се спречка с Адриан Лапеня, а след това се стигна и до още сблъсъци между играчи на двата отбора.

Христо Янев чака 10 години за този момент срещу Левски

"Чаках 10 години този момент. Нещо специално. Искам да кажа на всеки, който минава през трудни моменти, да не спира да се бори. Още преди мача бях сигурен, че ще направим добър мач. Показахме, че Левски може да са първи в класирането, но ние ще се борим докрай", започна Янев.

"Направихме силен мач срещу отбор, който е най-динамичен в първенството. Разучихме ги добре, да видим къде може да нанесем нашия удар. Най-важното е да отбележим характера и дисциплината на играчите. Ще се постараем да държим нивото. Левски за нас е достатъчно голям дразнител. Ние имаме цялото уважение към тях. Дори когато побеждаваме, трябва да бъдем смирени. Знаем, че колелото се върти."

"Има енергия, има заряд, просто се опитваме да стигнем до сърцето на всеки. На мен ми се стори много добре как играхме с трима централни защитници. За нас беше добре, че Ради Кирилов не игра, защото той е много добър футболист. Искам да похваля цялата ни съблекалня, само така можем да се преборим със себе си и да вървим нагоре в класирането."

"Играхме допълнителни 20 минути. За пръв път виждам от друг вид спорт да не ги наказват с червен картон. Ние сме тук, за да работим с футболистите, с които разполагаме в съблекалнята. Искаме да изградим отбор, който да бъде силен и да побеждава. Това не е лека задача, но трябва да разберете, че това може да се постигне само като работим сплотено", завърши Христо Янев.

