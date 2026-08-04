Язовир в Китай измества земната ос и удължава деня

Китай започна строителството на най-големия язовир в света в югоизточен Тибет. Проектът, чиято стойност е приблизително 170 милиарда долара, ще бъде близо три пъти по-голям от известния язовир „Трите клисури“. Учените отново припомниха проучване на НАСА, което показва, че подобни мащабни водноелектрически съоръжения могат да имат много малък, но измерим ефект върху въртенето на Земята.

Предупреждението на учените

Както съобщава The Pulse, още през 2005 г. геофизикът на НАСА Бенджамин Фонг Чао е изследвал ефектите от запълването на резервоара на язовир „Трите клисури“ на река Яндзъ. След завършването му той е побирал приблизително 44 милиарда тона вода. Според изчисленията на учения, това преразпределение на масата леко е увеличило момента на инерция на Земята, което е довело до удължаване на деня с приблизително 0,06 микросекунди и изместване на оста на въртене с приблизително 2 сантиметра.

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Тези промени са невидими за човечеството, но съвременните научни инструменти могат да ги засекат. По-скорошни проучвания показват също, че комбинираното въздействие на хиляди язовири по света през последните десетилетия би могло да измести оста на въртене на Земята с почти един метър.

Сега вниманието на учените е насочено към нов китайски проект. През юли 2025 г. властите официално започнаха строителството на гигантска водноелектрическа централа на река Ярлунг Цангпо. На участък от приблизително 50 километра реката пада с близо 2000 метра, което я прави един от най-мощните водноелектрически ресурси на планетата.

Очаква се новата електроцентрала да генерира приблизително 300 милиарда kWh електроенергия годишно – почти три пъти повече от производството на язовир „Трите клисури“.

Освен инженерните си постижения, проектът повдига екологични проблеми. Надолу по течението Ярлунг Цангпо се влива в река Брахмапутра, която тече през Индия и Бангладеш. Милиони хора, селското стопанство и речните екосистеми зависят от стабилния ѝ поток. Експертите предупреждават, че промените в потока могат да повлияят на миграцията на рибите, транспорта на седименти и сезонните наводнения.

Физиците все още не могат да кажат дали новият мегаязовир ще окаже осезаемо въздействие върху въртенето на Земята. Примерът с язовир „Трите клисури“ обаче вече показа, че мащабните инженерни проекти могат не само да променят пейзажите и реките, но и да причинят фини промени във физическите параметри на цялата планета.

Както вече съобщиха учени, магнитната ос на Земята също се е изместила и се движи в неопределена посока.

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Актуализацията на Световния магнитен модел от 2025 г., публикувана от Националните центрове за екологична информация (NOAA) и Британската геоложка служба, потвърждава, че Северният полюс се приближава към Сибир, пише Daily Galaxy.

Той вече официално се намира по-близо до северната част на Русия, отколкото до Канада. Глобалният магнитен модел се актуализира на всеки пет години, защото магнитното поле на Земята се колебае непредсказуемо. Без редовни корекции показанията на компаса се отклоняват и се натрупват навигационни грешки.

Този модел позволява на военни и граждански самолети, кораби, подводници и GPS устройства да се синхронизират с променящото се магнитно поле на планетата. Без редовни актуализации на магнитния модел, навигационните грешки ще се натрупват незабелязано. Няколко градуса некоригирано отклонение могат да нарушат траекториите на полетите, корабите и военните целеви системи. Ето защо правителствата и индустрията третират всяка петгодишна актуализация като критично събитие.

За разлика от географския север, който е фиксиран от земната ос, магнитният север е свързан с движението във външното ядро ​​на планетата. Потоци от разтопено желязо и никел генерират електрически токове, които създават магнитно поле. Когато това поле се измести, магнитният полюс също се измества.

Изместването продължава вече над 190 години. Полюсът се е преместил с повече от 2200 километра от първоначалното си положение във високите планини на канадската Арктика. През 90-те години на миналия век движението се ускори, достигайки скорости до 60 километра годишно. Напоследък обаче движението на полюса се забави до приблизително 35 километра годишно.

За разлика от географския север, който е фиксиран от земната ос, магнитният север е свързан с движението във външното ядро ​​на планетата. Потоци от разтопено желязо и никел генерират електрически токове, които създават магнитно поле. Когато това поле се измести, магнитният полюс също се измества.

Изместването продължава вече над 190 години. Полюсът се е преместил с повече от 2200 километра от първоначалното си положение във високите планини на канадската Арктика. През 90-те години на миналия век движението се ускори, достигайки скорости до 60 километра годишно. Напоследък обаче движението на полюса се забави до приблизително 35 километра годишно.

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