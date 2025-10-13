Директор в БФС: Срам ни е, но можем да играем футбол и се надяваме да се види срещу Испания

Техническият директор на Българския футболен съюз Кирил Котев говори пред медиите преди заминаването на националния отбор за Валядолид, където утре „лъвовете“ ще се изправят срещу европейския шампион Испания. Бившият централен защитник сподели, че всички в родния тим се срамуват от тежката загуба от Турция с 1:6 преди няколко дни. Той бе категоричен, че българският отбор може да играе футбол и се надява това да се види именно срещу „Ла Фурия Роха“.

Кирил Конев допълни, че се надява срещу Испания момчетата на Александър Димитров да покажат играта от първото полувреме срещу Турция. Той сподели, че в момента в националния отбор на България са повикани възможно най-добрите родни футболисти.

„Това в момента са най-добрите футболисти на България“

„Първо искам да се поднеса съболезнования на близките на Добромир Жечев от името на цялата федерация. Успяхме да се възстановим, знаем какво ни очаква и излизаме срещу най-добрия отбор в Европа. Надяваме се да покажем играта от първото полувреме срещу Турция. Трябва да си изчистят главите и да дадат най-доброто от себе си. Знаем срещу кой играем - Испания е най-добрият отбор в Европа. Имаме нов треньор. Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам“.

„Очаквам да излезем със самочувствие, да се борим и да се изпълняват тактическите задачи. Можем да играем футбол и се надяваме да се види. Всичко си зависи от нас, трябва да излезем от тази ситуация. Това в момента са най-добрите футболисти на България. Не трябва да изпадаме в такива моменти като в събота – играем добре, до полувремето е 1:1 и след това изпадаме в паника и се предаваме“.

„След една грешка започват още такива и това трябва да се изчисти. Какъвто и да е резултатът, не бива да се заблуждаваме. На първо място трябва да си изчистим всички тези грешки и да гледаме постепенно да надграждаме, но и да показваме постоянство“, заяви техническият директор на БФС.

