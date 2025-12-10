Ботев Пловдив се ядоса на БФС - настоя за незабавна реакция

Ръководството на Ботев Пловдив се ядоса на Българския футболен съюз за наложеното наказание на старши треньора Димитър Димитров - Херо след двубоя с Локомотив София. Опитният специалист получи 3 мача наказание и глоба от 3000 лева, а от "Колежа" входираха официално писмо до БФС, в което настояват за незабавна отмяна на наказанието и наложената парична санкция. От Ботев са категорични, че в докладите от мача няма забележка за поведението на Херо и не следва да бъде наказван.

Позиция на Ботев Пловдив след наказанието на Херо

"Във вчерашния ден старши треньорът на ПФК Ботев Пловдив – Димитър Димитров бе наказан със забрана за изпълняване на функции за 3 срещи и глоба в размер на 3000 лева. Решението на Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз определено ни изненада и по никакъв начин не кореспондира със случилото се на мача с ПФК Локомотив София.

Проверка в докладите на съдията и делегата след срещата в столичния квартал „Надежда“ показват, че поведението на служебните лица е описано като „коректно“ и „много добро“. Нещо повече – съдиите на срещата не са съставили допълнителен доклад, а единственият посочен за провинение е помощник-треньорът на домакините Живко Миланов.

Налагането на санкции от ДК към БФС се обосновава именно на докладите на длъжностните лица. В случая те показват, че няма никаква забележка по отношение поведението на Димитър Димитров на двубоя с Локомотив София.

ПФК Ботев Пловдив застава изцяло зад своя старши треньор и настоява за незабавна отмяна на наказанието и наложената парична санкция. Обръщаме се към Апелативната комисия с искане за незабавна среща на ръководния орган на комисията и взимане на решение още преди сблъсъка със Спартак Варна за Купата на България."

