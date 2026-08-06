От Радев зависи дали ще имаме нов Златен век

Думите от заглавието са на социолога Кънчо Стойчев, който в по-общ план коментира постигнатото от управлението на Румен Радев и "Прогресивна България" до момента, както и президентските избори. Той говори по темата в сутрешния блок на Нова телевизия.

"Радев се явява един от много малкото истински лидери в Европа", убеден е Стойчев. А как му беше опонирано при това с уточнение, че в Румен Радев са "всички валета и деветки" (алюзия към играта белот) - НАУЧЕТЕ: Факторът "Пеевски и Борисов" като оценка за управлението на Радев и кой ще е президент