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От Радев зависи дали ще имаме нов Златен век

06 август 2026, 8:53 часа 515 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
От Радев зависи дали ще имаме нов Златен век

Думите от заглавието са на социолога Кънчо Стойчев, който в по-общ план коментира постигнатото от управлението на Румен Радев и "Прогресивна България" до момента, както и президентските избори. Той говори по темата в сутрешния блок на Нова телевизия.

"Радев се явява един от много малкото истински лидери в Европа", убеден е Стойчев. А как му беше опонирано при това с уточнение, че в Румен Радев са "всички валета и деветки" (алюзия към играта белот) - НАУЧЕТЕ: Факторът "Пеевски и Борисов" като оценка за управлението на Радев и кой ще е президент

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Кънчо Стойчев цитати Румен Радев Златен век
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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