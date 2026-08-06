Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Отборът ни по синхронно плуване разби бойкота на Испания: "Bangaranga" прозвуча за пръв път в испански ефир (ВИДЕО)

06 август 2026, 8:42 часа 391 прочитания 0 коментара
Снимка: Gettyimages.com
Отборът ни по синхронно плуване разби бойкота на Испания: "Bangaranga" прозвуча за пръв път в испански ефир (ВИДЕО)

"Bangaranga" прозвуча за първи път в испанския телевизионен ефир!

Песента-победител на "Евровизия 2026" - българската "Bangaranga" на DARA беше чута от зрителите в Испания, излъчена за първи път от RTVE.

Испания бойкотира и се оттегли от конкурса заради участието на Израел, а "Bangaranga" никога не беше излъчвана в цялост от испанския национален телевизионен оператор. Мадрид направи нещо повече - отказа напълно да излъчи конкурса тази година и испанците така и не успяха да видят победата на България.

Още: Обрат в последната минута за домакинството на "Евровизия": Бургас ли ще бъде избран?

Сега обаче, благодарение на българския отбор по синхронно плуване, който участва в Европейското първенство и е избрал песента за своето съчетание, "Bangaranga" прозвуча и в иберийската страна.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Ето как "Bangaranga" на DARA прозвуча днес на Европейското първенство по синхронно плуване благодарение на българския отбор. Това е първият път, когато печелившата песен се чува в цялост по един от каналите на RTVE, след като общественият оператор отказа да излъчи "Евровизия" тази година", написа изданието ESCplus España.

Въпреки негодуванието: Израел ще участва и на Евровизия 2027 в България

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Испания Евровизия Синхронно плуване Евровизия 2026 Bangaranga
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес