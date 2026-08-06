Отборът ни по синхронно плуване разби бойкота на Испания: "Bangaranga" прозвуча за пръв път в испански ефир (ВИДЕО)

"Bangaranga" прозвуча за първи път в испанския телевизионен ефир!

Песента-победител на "Евровизия 2026" - българската "Bangaranga" на DARA беше чута от зрителите в Испания, излъчена за първи път от RTVE.

Испания бойкотира и се оттегли от конкурса заради участието на Израел, а "Bangaranga" никога не беше излъчвана в цялост от испанския национален телевизионен оператор. Мадрид направи нещо повече - отказа напълно да излъчи конкурса тази година и испанците така и не успяха да видят победата на България.

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Сега обаче, благодарение на българския отбор по синхронно плуване, който участва в Европейското първенство и е избрал песента за своето съчетание, "Bangaranga" прозвуча и в иберийската страна.

🇧🇬 Así ha sonado hoy el Bangaranga de DARA en el Campeonato Europeo de Natación Artística gracias al equipo búlgaro



💔 Es la primera vez que el tema ganador se escucha completo en uno de los canales de RTVE tras la negativa del ente público a emitir Eurovisión este año pic.twitter.com/tZaAsAMdse — ESCplus España 🇪🇸 | Noticias de Eurovisión (@escplus_es) August 5, 2026

"Ето как "Bangaranga" на DARA прозвуча днес на Европейското първенство по синхронно плуване благодарение на българския отбор. Това е първият път, когато печелившата песен се чува в цялост по един от каналите на RTVE, след като общественият оператор отказа да излъчи "Евровизия" тази година", написа изданието ESCplus España.

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