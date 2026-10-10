Ботев рухна във Враца: Спартак Варна взе минимална победа в напрегнат мач

След края на паузата за мачове на националните отбори Първа лига се завърна с напрегнат мач. Ботев Враца посрещна Спартак Варна на стадион "Христо Ботев". Първото полувреме беше под контрола на домакините, но те не успяха да се възползват. Във втората част напрежението нарастна, особено след като "соколите" поведоха. Наложи се и намеса на медицинския екип на гостите. Врачани не се предадоха до края на срещата, но така и не успяха да изравнят.

Ботев Враца държеше нещата под контрол през първото полувреме

Първото полувреме принадлежеше на домакините от Ботев Враца. Те надиграха съперника си, като владееха топката в над 60% от времето и тестваха вратаря на Спартак Варна Пламен Илиев многократно. Врачани отправиха 17 уадара към вратата на "соколите", като 6 от тях бяха точни, но така и не се разписаха. От своя страна гостите също отправиха двуцифрено число удари - 11, но само 4 от тях бяха в целта. И все пак нито един отбор не успя да открие резултата през първата част и тя завърши при нулево равенство.

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Спартак Варна превзе второто полувреме

Второто полувреме беше изпълнено с много повече събития. Спартак Варна извърши смяна още на почивката. Гостите имаха известно предимство, което даде резултат още преди изтичането на един час игра. "Соколите" откриха резултата в 58-ата минута с попадение на Бубакар Хане. След като падна гола, играта започна да става все по-груба и да се накъсва с чести нарушения. 10 минути преди изтичането на редовните 10 се наложи и влизането на медицинския екип на Спартак Варна. До края на срещата Ботев Враца продължи с опитите за отбелязване на гол, но намесите на Пламен Илиев оставиха мрежата му "суха". Домакините завършиха втората част с притежание на топката над 70% и 9 удара, но така и не успяха да изравни. Така Спартак Варна взе минимална победа с 1:0.

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