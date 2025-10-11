България – Турция: Кога и къде да гледаме квалификацията за Мондиал 2026?

Националният отбор по футбол на България приема днес Турция в квалификационен мач за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, което ще се проведе през лятото на 2026 година. Двубоят срещу югоизточните ни съседи ще бъде официален дебют за новия селекционер на „лъвовете“ Александър Димитров. Както е известно, той замени на поста Илиан Илиев, който напусна след мачовете през миналия месец.

България – Турция: Начален час и ТВ

По време на миналата пауза за националните отбори България се изправи срещу съставите на Испания и Грузия. „Лъвовете“ обаче бяха категорично надиграни и в двата мача като записаха две поражения с по 0:3. Именно след сблъсъка с Грузия Илиан Илиев реши да напусне поста си.

През септември Турция също се изправи срещу Грузия и Испания. Комшиите победиха грузинците трудно с 3:2 като гост. Срещу Ла Фурия обаче момчетата на Винченцо Монтела бяха разгромени с 0:6 у дома.

В колко часа започва мачът между България и Турция?

Срещата между България и Турция е насрочена за тази вечер като ще стартира в 21:45 часа. Двубоят ще се състои на Националния стадион „Васил Левски“ в София като към мача има завиден интерес от страна на родните фенове.

Коя телевизия ще предава двубоя между България и Турция?

Мачът между България и Турция ще бъде предаван пряко по телевизията. Каналите, който ще излъчат срещата са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

ОЩЕ: На потъващ кораб нов капитан не му е нужен! За Димитров е по-лесно да смени Тръмп и да иде до Марс