''Нямаше бой, но имаше заплахи'': Българинът от „Сумуд“ с разказ от израелски затвор

11 октомври 2025, 13:09 часа 243 прочитания 0 коментара
Българският участник във флотилията „Сумуд“ разказа за преживяното по време на задържането на кораба от израелските военни сили. Пред NOVA той сподели, че макар да не е имало директно физическо насилие спрямо него, ситуацията е била напрегната и изпълнена с унижения.

 „Към мен не е имало насилие, но ни влачиха по земята и ни държаха в затвор в пустинята“, разказа българинът, пожелал да запази анонимност.

Той уточнява, че всички членове на екипажа са били задържани, след като корабът е бил прехванат в международни води от израелските военноморски сили.

„Нямаше бой, но имаше натиск, викане, заплахи и пълна изолация. Взеха ни телефоните, не можехме да говорим с никого“, допълни той.

Задържани и транспортирани в пустинята

По думите му, задържаните са били отведени в изолирано съоръжение в пустинен район, където са прекарали няколко дни. Условията са били трудни, но не нечовешки:

„Държаха ни в затвор в пустинята – горещо, сухо, без достъп до информация. Никой не ни каза колко време ще останем там.“

След няколко дни българският гражданин и останалите чуждестранни участници са били освободени и върнати в родните си страни след дипломатическа намеса.

Целта на флотилията

Флотилията „Сумуд“ (от арабски – „съпротива“ или „устойчивост“) е международна инициатива, организирана от активисти с цел доставка на хуманитарна помощ за Газа и протест срещу блокадата на палестинската територия.

Израелските власти обявиха операцията за незаконна, тъй като корабите са се опитали да навлязат в зони, които се контролират от израелската армия и са под военен надзор.

Спокойствие след напрежението

Българинът увери, че след освобождаването му се чувства добре и няма физически наранявания. Въпреки преживяното, той остава убеден в каузата си:

„Не съжалявам, че участвах. Знаехме, че е рисковано, но го направихме, защото вярваме, че хората в Газа заслужават внимание и помощ.“

Мартин Стоянов
