Христо Янев остана доволен от боя над Септември и похвали нарочен за гонене

11 октомври 2025, 13:18 часа 283 прочитания 0 коментара
Треньорът на ЦСКА Христо Янев остана доволен от показаното от играчите му в контролата със Септември. Двубоят се игра на базата на „червените“ в Панчарево като домакините се наложиха над съперника си с категоричното 4:0. Всички попадения за „армейците“ паднаха още през първото полувреме. След края на срещата наставникът на тима не спести похвалите си за своите футболисти.

Христо Янев обърна специално внимание и на един от нарочените за гонене играчи – Мохамед Брахими. Крилото си навлече гнева на специалиста с много слабо представяне срещу Локомотив София, след което бе пратен в дубъла. Срещу Септември обаче фланговият футболист изигра много силен мач и получи похвали от треньора на тима.

„Брахими се стара много и мога да го похваля“

„Влязохме в мача сериозно, направихме нещата, които искахме и успяхме да завършим атаки с гол. Трябва да се възползваме от качествата на футболистите, които имаме. Днес се получиха добри взаимодействия. Смяната в мача с Локомотив не беше толкова против Брахими, а с цел да постигнем резултат. Днес той се стара много и мога да го похваля”.

Мохамед Брахими ЦСКА

„Имах възможността да тренирам с някои от младите момчетата, видях голямо желание при тях, дори и да изостават физически, някои от тях са бъдещето на ЦСКА. Те трябва да се възползват от този път. Всичко зависи от тренировъчния процес и да показват качествата на терена”, заяви Христо Янев.

