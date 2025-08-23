"Българинът ще спести от 1-2 кутии цигари и няколко бири, за да гледа Испания - България на стадиона"

Националният отбор на България по футбол се готви да приеме европейския шампион Испания пред родна публика. Както е известно, "лъовете" посрещат "Ла Фурия" на 4 септември на Националния стадион "Васил Левски" в мач от квалификационните групи за Световното първенство през 2026 година. Българският футболен съюз вече пусна билетите за мача, възлизащи на суми между 60 и 800 лева. Високите цени за пореден път се превърнаха в повод за критики.

Балъков с култов коментар за високите цени за мача България - Испания

Легендата на българския футбол Красимир Балъков обаче не вижда причина за проблем. Той даде ексклузивно интервю за Станимир Тодоров и Flashscore, в което обсъди въпроса с цените и даде съвет на българина от какво може да спести, за да отиде да гледа европейския шампион на живо. Бившият халф каза и какво трябва да се промени в българския футбол, за да бъдат стадионите отново изпълнени до краен предел, когато играят "лъвовете".

"Вярно е, че ще има хора, които ще искат да присъстват на стадиона, но няма да могат да си го позволят, но от друга страна това е Испания, шампионът на Европа, нормално е цените да са по-високи. Аз не виждам чак такъв проблем с тях - ще се въздържиш от една-две кутии цигари и няколко бири, и ще дойдеш на мача. Това е реалността. Нямаме успехите, за да го пълним заради нашите играчи. За мен не е тъжно, реалността е такава, каквато е. Когато си оправим инфраструктурата, когато се подобри компетентността в българския футбол, за да започне да функционира като в другите държави, които са пред нас, феновете отново ще започнат да идват, както беше при нас". каза Балъков пред Flashscore.

Балъков каза и каква трябва да бъде стратегията на България срещу Испания.